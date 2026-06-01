Vaibhav Sooryavanshi: तू किती दूध पितोस?" रवी शास्त्रींच्या प्रश्नावर Vaibhav Sooryavanshi चं उत्तर ऐकून सगळेच हसू लागले! VIDEO व्हायरल

I Don't Drink Milk Vaibhav's Epic Reply to Ravi Shastri: आयपीएल २०२६(IPL) स्पर्धेचा अंतिम सामना रविवारी गुजरात टायटन्स(GT) आणि रॉयल चॅलेंजर्स(RCB) बंगळुरू यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात आरसीबी संघाने गुजरातवर ५ गडी राखून विजय मिळवत सलग दुसऱ्यांदा आयपीएलचे जेतेपद पटकावले. या सामन्यात बंगळुरू संघाकडून स्टार खेळाडू विराट कोहलीने ७५ धावा नाबाद केल्या. या सामन्यानंतर पुरस्कार स्वीकार करताना वैभव सूर्यवंशी(Vaibhav Sooryavanshi) आणि रवी शास्त्री यांच्यातील एक हलकाफुलका संवाद सध्या व्हायरल होत आहे..आयपीएल २०२६ च्या अंतिम सामन्यानंतर राजस्थान संघाचा प्रतिभावान खेळाडू वैभव सूर्यवंशीने पुन्हा एकदा सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. हा हंगाम वैभव सूर्यवंशीसाठी खूप चांगला ठरला. त्याने राजस्थानकडून खेळताना या हंगामात ७७६ धावा करत ऑरेंज कॅप जिंकली..या १५ वर्षीय युवा खेळाडूने एक-दोन नाही तर तब्बल ५ पुरस्कार पटकावले. या हंगामात त्याने आपल्या फलंदाजीने आपले वर्चस्व सिद्ध केले. वैभव सूर्यवंशीने मोस्ट व्हॅल्युएबल प्लेयर, ऑरेंज कॅप, सुपर स्ट्रायकर ऑफ द सीझन, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीझन आणि मोस्ट सिक्सर्स हे पुरस्कार जिंकले..पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर भारताचे माजी क्रिकेटपटू रवी शास्त्री यांनी वैभव सूर्यवंशीसोबत थोड्या गप्पा मारल्या. गप्पा मारताना त्यांचा एक हलकाफुलका संवाद व्हायरल झाला. सूर्यवंशीच्या धडाकेबाज फलंदाजीवर प्रभावित झालेल्या रवी शास्त्री यांनी या १५ वर्षीय खेळाडूला एवढी चांगली फलंदाजी करताना टायमिंग कसे साधता येते याबाबत आश्चर्य व्यक्त करत विचारले की, "तू किती दूध पितोस?" "आप कितना दूध पीते हो?" असे विचारल्यावर हसत हसत वैभव सूर्यवंशी म्हणाला, "मैं दूध नहीं पीता." त्यानंतर रवी शास्त्रीसुद्धा खळखळून हसले. आता हा हलकाफुलका संवाद खूप जास्त व्हायरल झाला आहे..Vaibhav Suryavanshi: IPL संपायच्या आधीच वैभव सूर्यवंशीची टीम इंडियात एन्ट्री? गावस्करांनी निवड समितीकडे केली 'ही' मोठी मागणी!.वैभव सूर्यवंशी १५ वर्षांच्या वयात ऑरेंज कॅप जिंकणारा आतापर्यंतचा सर्वात तरुण खेळाडू ठरला आणि त्याने हा विक्रम आपल्या नावावर नोंदवला. यापूर्वी हा विक्रम गुजरातच्या साई सुदर्शनच्या नावावर होता. ज्याने २३ वर्षे आणि २३१ दिवसांच्या वयात हा विक्रम नोंदवला होता.