Vaibhav Suryavanshi: ९६ धावांवर बाद झाल्यावर Vaibhav सूर्यवंशीवर ओरडला रियान पराग? डगआऊटमध्ये नेमकं काय घडलं? VIDEO व्हायरल

Did Riyan Parag Really Shout at Vaibhav Suryavanshi?: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ चा काल शुक्रवारी दुसरा क्वालिफायर सामना राजस्थान रॉयल्स(RR) आणि गुजरात टायटन्स(GT) यांच्यात खेळला गेला. हा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा होता. जो संघ हा सामना जिंकेल तो थेट फायनलमध्ये प्रवेश करून ३१ मे रोजी अहमदाबाद येथे रॉयल चॅलेंजर्स(RCB) बंगळुरूविरुद्ध अंतिम सामना खेळणार होता..या सामन्यात गुजरात टायटन्सने राजस्थान रॉयल्सचा ७ गडी राखून पराभव केला. या पराभवानंतर राजस्थान रॉयल्स आणि १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी यांचे आयपीएल ट्रॉफी जिंकण्याचे स्वप्न भंगले. सामन्यादरम्यान वैभव(Vaibhav Suryavanshi) सूर्यवंशी बाद झाल्यानंतर रियान पराग चर्चेत आला. राजस्थानचा कर्णधार या युवा फलंदाजावर नाराज असल्याचे दिसून आले..IPL 2026: वैभव सूर्यवंशीची सर्व मेहनत वाया, सामना न खेळताच राजस्थान रॉयल्स स्पर्धेबाहेर? GT विरुद्धच्या लढतीपूर्वी धक्कादायक अपडेट्स.विकेट पडल्यानंतर वैभव सूर्यवंशी खूपच खिन्न दिसत होता. राजस्थान रॉयल्सच्या डगआउटमध्येही निराशेचे वातावरण होते. सलग दुसऱ्या सामन्यात नव्वदी पार केल्यानंतरही १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीचे शतक हुकले. याआधी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात आणि आता गुजरातविरुद्धच्या सामन्यात त्याचे शतक हुकले. काल झालेल्या दुसऱ्या क्वालिफायरमध्ये वैभव सूर्यवंशीने ४७ चेंडूत ९६ धावांची धडाकेबाज खेळी केली आणि राजस्थानला २१४ धावांपर्यंत पोहोचवले..रियान पराग वैभववर नाराज?यापूर्वीही वैभव सूर्यवंशीला शतक करण्याची संधी होती, मात्र कागिसो रबाडाच्या गोलंदाजीवर त्याचा झेल पकडला गेला. विकेट पडल्यानंतर रियान पराग आणि वैभव सूर्यवंशी चर्चा करताना दिसले. रियान काहीसा निराश दिसत होता. ही घटना डावाच्या १८ व्या षटकात घडली, जेव्हा कॅमेऱ्याने राजस्थान रॉयल्सच्या डगआउटकडे लक्ष वेधले..त्यावेळी रियान पराग वैभव सूर्यवंशीकडे बोट दाखवत त्याच्याशी गंभीर चर्चा करताना दिसला. वैभव ९६ धावांवर बाद झाल्यानंतर तो फारसा आनंदी दिसत नव्हता. रियान परागच्या चेहऱ्यावर निराशा स्पष्ट दिसत होती. तर वैभव सूर्यवंशीही शतक हुकल्याने खिन्न दिसत होता..वैभव सूर्यवंशीच्या जोरदार ९६ धावांच्या खेळीच्या मदतीने राजस्थान रॉयल्सने २१४ धावा उभारल्या. मात्र लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी आलेल्या गुजरात टायटन्सची सुरुवात जबरदस्त झाली. गुजरातच्या फलंदाजांनी आक्रमक फटकेबाजी करत राजस्थानचे स्वप्न धुळीस मिळवले..IPL 2026: वैभव सुर्यवंशीला खतरनाक लूक देणाऱ्या जेमिन्सला शिक्षा! BCCI ची कारवाई.गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिल याच्या शतकीय खेळीच्या जोरावर गुजरात टायटन्सने ७ गडी राखून विजय मिळवला. आता ३१ मे रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात आयपीएल २०२६ चा अंतिम सामना रंगणार आहे. दोन्ही संघ आपल्या दुसऱ्या आयपीएल विजेतेपदासाठी मैदानात उतरणार आहेत.