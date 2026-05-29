Vaibhav Suryavanshi: "माझं शतक हुकलं कारण..." ९७ धावांची वादळी खेळी केल्यानंतर वैभव सूर्यवंशीचा मोठा खुलासा!

मुल्लानपूर : वैभव सूर्यवंशी याने २९ चेंडूंमध्ये ९७ धावांची खेळी साकारत राजस्थान रॉयल्सच्या सनरायझर्स हैदराबादवरील विजयात मोलाचा वाटा उचलला. या विजयासह राजस्थानचा संघ 'क्वालिफायर टू' लढतीत पोहोचला..या लढतीत वैभव सूर्यवंशीचे शतक तीन धावांनी हुकले. याबाबत लढत संपल्यानंतर वैभव सूर्यवंशीला विचारले असता तो म्हणाला की, माझे लक्ष शक्य तितके योगदान देण्यावर होते. शतके ही होतच राहणार आहेत, पण सध्या आयपीएल करंडक पटकावण्याकडे विशेष कटाक्ष आहे. वैभव सूर्यवंशी पुढे म्हणाला की, जर मला कुठे अडचण येत आहे असे वाटले, तर मी त्या अडचणीवर कशा प्रकारे मात करता येईल हे पाहतो..प्रतिस्पर्धी काय योजना आखत आहेत याचा मी विचार करत नाही; ती त्यांची योजना आहे. माझी योजना काय आहे यावर मी लक्ष केंद्रित करतो. सामान्य क्रिकेट खेळण्याचा प्रयत्न करतो. सकारात्मकता अन् वर्चस्व वैभव सूर्यवंशी याने आपल्या खेळाबाबतही या वेळी मत व्यक्त केले. तो स्पष्ट करतो की, माझ्या इराद्याबाबत सकारात्मक राहण्याचा प्रयत्न करतो. जेव्हा मी असे करतो, तेव्हा गोलंदाज दबावाखाली राहतात. त्यामुळे मला खेळावर वर्चस्व गाजवता येते..आयपीएल जेतेपदाचे लक्ष्य : सूर्यवंशीषटकार मारण्याचा प्रयत्न वैभव सूर्यवंशीने हैदराबादविरुद्धच्या लढतीत १२ षटकारांचा पाऊस पाडला. याचसोबत त्याने एका मोसमात सर्वाधिक षटकार मारण्याचा विक्रमही आपल्या नावावर केला. याबाबत तो सांगतो की, मी फक्त षटकार मारण्याचा प्रयत्न करतो. राजस्थानसाठी अधिकाधिक धावा करण्याकडे माझे लक्ष असते. शतके ही आगामी काळात होतच राहतील..चोहोबाजूंनी कौतुकांचा वर्षाव वैभव सूर्यवंशीच्या फलंदाजीचे चोहोबाजूंनी कौतुक करण्यात येत आहे. सचिन तेंडुलकरपासून ध्रुव जुरेलपर्यंत सर्वांनीच त्याच्या फलंदाजीची स्तुती केली आहे. यामुळे आता त्याच्याकडे भारतीय क्रिकेट संघाचे भविष्य म्हणून बघितले जात आहे.