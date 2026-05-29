Vaibhav Suryavanshi: IPL संपायच्या आधीच वैभव सूर्यवंशीची टीम इंडियात एन्ट्री? गावस्करांनी निवड समितीकडे केली 'ही' मोठी मागणी!

Sunil Gavaskar on Vaibhav Suryavanshi selection in Team India: आयपीएल २०२६ च्या हंगामात जर कोणी आपल्या फलंदाजीची दहशत कायम ठेवली असेल, तर तो म्हणजे राजस्थान रॉयल्सचा(RR) १५ वर्षीय युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने(Vaibhav Suryavanshi). या हंगामात त्याने धडाकेबाज फलंदाजी करत सर्वांचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले आहे. या हंगामात या युवा फलंदाजाने १५ सामन्यांमध्ये ६८० धावा केल्या आहेत. आज सूर्यवंशी क्वालिफायर-२ सामना खेळणार आहे. त्यापूर्वी भारताचा माजी खेळाडू सुनील गावस्कर( Sunil Gavaskar) यांनी त्याला टीम इंडियामध्ये घेण्याबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे..भारतीय संघाचे महान फलंदाज सुनील गावस्कर यांनी वयाच्या अवघ्या १५ व्या वर्षी वैभव सूर्यवंशीला भारतीय टी-२० संघात संधी द्यावी, असे मत व्यक्त केले आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये सूर्यवंशीने २४३ च्या स्ट्राइक रेटने फलंदाजी केली आहे. सध्या तो या हंगामातील ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत देखील आघाडीवर आहे..IPL 2026 Qualifier 2: २९ चेंडूत ९७ धावा ठोकणाऱ्या वैभवला रोखण्यासाठी गुजरात तयार; 'क्वालिफायर २' मध्ये कोणाचे पारडे जड?.आयपीएलच्या पहिल्या एलिमिनेटर सामन्यात त्याने केवळ २९ चेंडूंमध्ये ९७ धावांची खेळी केली होती. त्याच्या या धडाकेबाज खेळीमुळे बीसीसीआयने त्याला भारतीय संघात संधी द्यावी, असे मत सुनील गावस्कर यांनी व्यक्त केले.भारतीय संघ जून महिन्याच्या अखेरीस २ टी-२० सामन्यांसाठी आयर्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. त्यानंतर जुलै महिन्यात इंग्लंडविरुद्ध ५ टी-२० सामने खेळले जाणार आहेत..भारतीय संघात सूर्यवंशी हवामाजी भारतीय खेळाडू सुनील गावस्कर यांनी वैभव सूर्यवंशीला पाठिंबा देत बीसीसीआयच्या निवड समितीला त्याला लवकरात लवकर भारतीय संघात घेण्याची विनंती केली. गावस्कर म्हणाले की, "तो टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटसाठी पूर्णपणे तयार आहे. मला अशी आशा आहे की इंग्लंड दौऱ्यासाठी जेव्हा भारताचा टी-२० संघ निवडला जाईल, तेव्हा त्याला संघात स्थान मिळेल. तो या स्थानासाठी पूर्णपणे पात्र आहे. इतकी जबरदस्त कामगिरी करूनही जर तुम्ही त्याला संघात संधी देणार नसाल, तर मग कधी देणार?".सूर्यवंशीच्या वयाकडे पाहू नकापुढे बोलताना गावस्कर म्हणाले की, "त्याच्या वयाकडे पाहू नका. कारण ज्या पद्धतीने तो १५ व्या वर्षी अनुभवी आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळलेल्या गोलंदाजांना चौकार-षटकार मारत आहे, ते पाहता त्याचे वय अजिबात महत्त्वाचे नाही. त्याच्या प्रतिभेकडे पाहायला हवे.""त्याच्या मनात अजिबात भीती नाही. एवढ्या कमी वयात तो ज्या प्रकारे बिनधास्तपणे खेळतो, मोठमोठे फटके मारतो आणि बचावात्मक खेळापेक्षा आक्रमक खेळाला प्राधान्य देतो, ते खूप खास आहे," असेही गावस्कर म्हणाले..वैभव सूर्यवंशीला टीम इंडियात संधी द्या... त्याने स्वतःला सिद्ध करून दाखवले आहे! इरफान पठाणची BCCI कडे मागणी.देवाकडे प्रार्थनापुढे बोलताना गावस्कर म्हणाले की, "मी देवाकडे प्रार्थना करतो की त्याच्या खेळातील आणि दृष्टिकोनातील बालपण कधीही संपून जाऊ नये. त्याच्यातील ती निरागसता आणि आनंद कायम राहावा, कारण त्याच गोष्टींमुळे तो सर्वांना आनंद देत राहील.".