अब इंडिया के लिये …’ विराटने देवदत्तला नेमकं काय सांगितलं? स्टंप माईकमधला VIDEO व्हायरल!

Virat Kohli latest viral clip: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ चा ५७ वा सामना बुधवारी गटविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू(RCB) आणि कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) यांच्यात खेळला गेला. काल झालेल्या सामन्यात बंगळुरूने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.कोलकाताने प्रथम फलंदाजी करत आपल्या निर्धारित २० षटकांत १९२ धावा केल्या, ज्यात रघुवंशी आणि रिंकू यांनी चांगली कामगिरी केली. धावांचा पाठलाग करायला आलेल्या बंगळुरूने विराट कोहलीच्या शतकाच्या मदतीने हा सामना ६ गडी राखून जिंकला. सामन्यात विराट कोहलीचा देवदत्त पडिक्कलसोबतचा एक संवाद सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..काल झालेल्या सामन्यात कोलकाताविरुद्ध विराट कोहलीने जबरदस्त खेळी केली. सामन्यात कोहलीचा जुना फॉर्म परत आल्याचे दिसले. कोहलीच्या ९ व्या आयपीएल शतकामुळे चाहत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. कोहली मागील दोन सामन्यांमध्ये धावा करू शकला नव्हता आणि म्हणूनच त्याचे हे पुनरागमन चाहत्यांसाठी आणि क्रिकेट जगतासाठी आणखी खास ठरले..आपल्या खेळीदरम्यान कोहली निवांत आणि शांत मूडमध्ये दिसला. तो प्रत्येक चेंडूवर लक्ष देऊन खेळत होता. चेसदरम्यान अनेक गाण्यांवर थिरकताना देखील तो दिसत होता. त्याचबरोबर मैदानात खेळाडूंशी संवाद साधतानाही तो दिसला..कोहली आणि देवदत्त पडिक्कल यांच्यातील एक संवाद सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. स्टंप माईकमध्ये आलेल्या आवाजात बंगळुरूचा माजी कर्णधार देवदत्त पडिक्कलला असं म्हणताना ऐकू येत आहे की, "अब इंडिया के लिये थोड़ी खेलना है, अब तो हर शॉट लगेगा.".RCB VS KKR LIVE: विराट कोहलीची पहिली धाव अन् सेलिब्रेशन जणू Century सारखं, चाहत्यांना हसू आवरेना... Viral Video ची मजेशीर गोष्ट.आयपीएल इतिहासात सर्वाधिक शतकांची नोंद करणाऱ्या या खेळाडूने आपले 9 वे शतक पूर्ण झाल्यावर त्याचा सेलिब्रेशन अगदी साधेपणाने साजरा केला. त्याने आपल्या आयपीएल कारकिर्दीतील आणखी एक मोठा टप्पा गाठल्यानंतर कोणताही मोठा जल्लोष केला नाही. त्याने शांतपणे हेल्मेट न काढता फक्त बॅट उंचावत आपले सेलिब्रेशन केले. या हंगामात विराट कोहलीने 484 धावा केल्या असून ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत तो तिसऱ्या स्थानावर आहे. त्याच्या पुढे हेन्रिक क्लासेन (५०८ ) आणि साई सुदर्शन (५०१ ) आहेत.