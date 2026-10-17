क्रीडा

जॅक मॅकगर्कची १४ चेंडूंत फिफ्टी अन् १९ चेंडूंत ९६ धावा; वैभव सूर्यवंशीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड थोडक्यात वाचला

Jack McGurk ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू जॅक मॅकगर्कने अवघ्या १४ चेंडूत अर्धशतक झळकावलं पण त्याला वैभव सूर्यवंशीचा विक्रम मोडता आल नाही. मात्र या खेळीत त्याने फक्त चौकार-षटकारांच्या सहाय्यानेच १९ चेंडूत ९६ धावा कुटल्या.
Jack McGurk

Jack McGurk

Esakal

सूरज यादव
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ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू जॅक फ्रेजर मॅकगर्कनं ऑस्ट्रेलियात सुरू असलेल्या वनडे कपमध्ये १४ चेंडूत अर्धशतक केलं. तर १२२ धावांची वादळी खेळी केली. यात त्यानं १० चौकार आणि ९ उत्तुंग षटकार मारले. मॅकगर्कने त्याचं शतकही फक्त ४९ चेंडूत झळकावलं. पण त्याला लिस्ट एमध्ये सर्वात वेगवान अर्धशतकाचा वैभव सूर्यवंशीचा विक्रम मोडता आला नाही.

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