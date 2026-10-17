जॅक मॅकगर्कची १४ चेंडूंत फिफ्टी अन् १९ चेंडूंत ९६ धावा; वैभव सूर्यवंशीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड थोडक्यात वाचला

ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू जॅक फ्रेजर मॅकगर्कनं ऑस्ट्रेलियात सुरू असलेल्या वनडे कपमध्ये १४ चेंडूत अर्धशतक केलं. तर १२२ धावांची वादळी खेळी केली. यात त्यानं १० चौकार आणि ९ उत्तुंग षटकार मारले. मॅकगर्कने त्याचं शतकही फक्त ४९ चेंडूत झळकावलं. पण त्याला लिस्ट एमध्ये सर्वात वेगवान अर्धशतकाचा वैभव सूर्यवंशीचा विक्रम मोडता आला नाही..जॅक फ्रेजर मॅकगर्कने त्याची ही वादळी खेळी वनडे कपमध्ये साउथ ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध क्विन्सलँड बुल्स यांच्यातील सामन्यावेळी खेळली. या खेळीच्या जोरावर साउथ ऑस्ट्रेलियाला चांगली सुरुवात मिळाली. यामुळे संघाची धावसंख्या चांगली झाली असून विरोधी संघासमोर मोठं आव्हान असणार आहे..India Test Squad: अंशुल कंबोज, आकाश दीप कसोटी संघात परतले! न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा.भारताचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीच्या नावावर लिस्ट ए मध्ये वेगवान अर्धशतकाचा विक्रम आहे. त्यानं हा कारनामा श्रीलंका ए विरुद्ध केला होता. वैभव सूर्यवंशीने फक्त ११ चेंडूत अर्धशतक केलं होतं. त्या सामन्यात वैभवला शतक झळकावता आलं नव्हतं पण २९ चेंडूत केलेल्या ९४ धावांमुळे सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला होता. वैभव सूर्यवंशीने त्याच्या खेळीत १० चौकार आणि ८ षटकार मारले होते..सर्वात कमी चेंडूत अर्धशतक करणाऱ्यांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर रागामाचा कौशल्य वीररत्ने आहे. त्यानं २००५-०६मध्ये १२ चेंडूत अर्धशतक झळकावलं होतं. तर थिसारा परेरानं १३ चेंडूत आणि रोरी क्लेनवेल्टनं १४ चेंडूत एकदिवसीय सामन्यात अर्धशतक ठोकलं होतं. ऑस्ट्रेलियाचा जॅक फ्रेजर मॅकगर्कचा टॉप ५ फलंदाजांच्या यादीत समावेश झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.