क्रीडा

FIFA World Cup: स्पेन जिंकताच धावत आलेल्या ३ वर्षांच्या भावाला उचलून घेत यमालचं सेलिब्रेशन; फायनलनंतरचा Cute Video Viral

Lamine Yamal Hugs Toddler Brother Keyne After World Cup 2026 Win: स्पेनने न्यू जर्सीतील फायनलमध्ये अर्जेंटिनाला १-० ने हरवून १६ वर्षांनंतर फिफा वर्ल्ड कप जिंकला. त्यामुळे १९ वर्षांचा लामिन यमाल पहिल्याच वर्ल्ड कपमध्ये विजेता ठरला. सामन्यानंतर त्याचा ३ वर्षांचा भाऊ केनसोबत त्याने सेलिब्रेशन केले.
FIFA World Cup 2026

LAMINE YAMAL & KEYNE CUTE MOMENT

Sakal

Pranali Kodre
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FIFA World Cup Final Lamin Yamal Video: फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धचे विजेतेपद रविवारी (१९ जुलै) स्पेनने जिंकत इतिहास घडवला. न्यू जर्सीमध्ये झालेल्या अंतिम सामन्यात स्पेनने गतविजेत्या अर्जेंटिनाला १-० अशा गोलफरकाने पराभूत केले. त्यामुळे १६ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा स्पेनने वर्ल्ड कप ट्रॉफीवर नाव कोरले आहे. यापूर्वी २०१० मध्ये स्पेनने फिफा वर्ल्ड कप जिंकला होता.

स्पेनचा १९ वर्षांचा खेळाडू लामिन यमालसाठी (Lamine Yamal) ही पहिलीच वर्ल्ड कप स्पर्धा होती. पहिल्याच प्रयत्नात त्याने वर्ल्ड कप जिंकण्याचा कारनामा केला आहे. दरम्यान, सामन्यानंतर त्याच्या ३ वर्षांच्या लहानग्या भावाने सर्वांचेच लक्ष वेधले होते.

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