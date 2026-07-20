FIFA World Cup: स्पेन जिंकताच धावत आलेल्या ३ वर्षांच्या भावाला उचलून घेत यमालचं सेलिब्रेशन; फायनलनंतरचा Cute Video Viral

FIFA World Cup Final Lamin Yamal Video: फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धचे विजेतेपद रविवारी (१९ जुलै) स्पेनने जिंकत इतिहास घडवला. न्यू जर्सीमध्ये झालेल्या अंतिम सामन्यात स्पेनने गतविजेत्या अर्जेंटिनाला १-० अशा गोलफरकाने पराभूत केले. त्यामुळे १६ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा स्पेनने वर्ल्ड कप ट्रॉफीवर नाव कोरले आहे. यापूर्वी २०१० मध्ये स्पेनने फिफा वर्ल्ड कप जिंकला होता. स्पेनचा १९ वर्षांचा खेळाडू लामिन यमालसाठी (Lamine Yamal) ही पहिलीच वर्ल्ड कप स्पर्धा होती. पहिल्याच प्रयत्नात त्याने वर्ल्ड कप जिंकण्याचा कारनामा केला आहे. दरम्यान, सामन्यानंतर त्याच्या ३ वर्षांच्या लहानग्या भावाने सर्वांचेच लक्ष वेधले होते. .FIFA World Cup: स्पेनच्या सेलिब्रेशनमध्ये ट्रम्प यांची 'बिनधास्त' एन्ट्री! फिफा अध्यक्षांनी ओढून करावं लागलं बाजूला, Video Viral.अंतिम सामन्यात स्पेनने विजय मिळवल्यानंतर सर्व खेळाडू सेलीब्रेशन (Celebration) करत होते. यावेळी यमालही मैदानात होता. त्यावेळी यमालचा भाऊ केन मैदानात आला, त्याच्या हातात नेटचा तुकडा होता. केन यमालला पाहाताच धावत त्याच्या जवळ गेला. त्याला पाहाताच यमालनेही सेलीब्रेशन करायला सुरुवात केली, त्याने केनला उचलून घेत विजयाचा आनंद साजरा केला. या गोड क्षणांचा व्हिडिओ फॉक्सने शेअर केला असून तो खूप व्हायरल होत आहे..खरंतर यमालचे त्याच्या लहान भावाशी प्रचंड चांगले बाँडिंग आहे. तो अनेकदा त्याच्यासोबत खेळतानाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत असतो. त्यामुळे या दोघा भावांची जोडी सोशल मीडियावर नेहमी चर्चेतही असते, त्यांचे व्हिडिओ अनेकदा व्हायरल होत असतात. केन या फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेदरम्यानही यमालला चिअर करताना दिसला होता..यमाल गेल्या दोन वर्षांपासून चर्चेत आहे. त्याने २०२४ मध्ये स्पेनसाठी युरोपियन चॅम्पियनशीपही जिंकली होती. तसेच बार्सिलोनाचाही तो स्टार खेळाडू आहे. तो २०२३ मध्ये बार्सिलोनासाठी पदार्पण करणारा सर्वात युवा खेळाडूही ठरला होता. तसेच ला लिगामध्ये गोल करणारा तो सर्वात युवा खेळाडू आहे..FIFA World Cup: २००७ मध्ये अंघोळ घातलेलं ते बाळ अन् आज फायनलनंतरची मिठी... मेस्सी आणि यमालचा त्या Video जिंकली मनं.फिफा वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यातही त्याने सातत्याने आक्रमण करत अर्जेंटिनाला दबावात ठेवले होते. या सामन्यात त्याने मारलेला पेनल्टी किकचा प्रयत्न अर्जेंटिनाच्या गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेझने थोपवून धरला होता. अंतिम सामन्यात निर्धारित वेळेत गोलशून्य बरोबरी होती. पण अतिरिक्त वेळेत १०६ व्या मिनिटाला फेरान टोरेसने स्पेनसाठी गोल केला आणि हा गोल स्पेनला विश्वविजेतेपद मिळवून देण्यासाठी पुरेसा ठरला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.