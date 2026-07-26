Commonwealth Games : भारताच्या मिराबाई चानूने इतिहास घडवला! सलग तिसऱ्यांदा जिंकलं सुवर्णपदक

ग्लासगोला सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धा २०२६ स्पर्धेत भारताची दिग्गद वेटलिफ्टर मिराबाई चानूने इतिहास घडवला आहे. तिने रविवारी (२६ जुलै) सुवर्णपदकाला गवसणी घातली आहे. हे तिचे राष्ट्रकुल स्पर्धेतील तिसरे सुवर्णपदक आहे. तसेच तिचे हे राष्ट्रकुल स्पर्धेतील एकूण चौथे पदक आहे. .Commonwealth Games 2026 : भाजी विक्रेता, इ रिक्षा चालक... Jhandu Kumar ने राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारताला जिंकून दिले पदक.यापुर्वी मिराबाई चानूने २०१८ गोल्ड कोस्ट राष्ट्रकुल स्पर्धेत आणि २०२२ बर्मिंगहॅम राष्ट्रकुल स्पर्धेतही सुवर्णपदक जिंकले होते. तसेच तिने २०१४ मध्ये ग्लासगोलाच झालेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धेतही रौप्यपदक जिंकले होते. .रविवारी तिने वेटलिफ्टिंगच्या ४८ किलो वजनी गटात सहभाग घेतला होता. तिने या स्पर्धेत स्नॅच आणि क्लिन अँड जर्क दोन्ही प्रकारात मिळून एकूण १९० किलो वजन उचलले. तिला स्नॅच प्रकारात पहिल्या प्रयत्नात ८२ किलो वजन उचलण्यात अपयश आले, पण तिने दुसऱ्या प्रयत्नात यश मिळवले. तिने तिसऱ्या प्रयत्नात ८५ किलो वजन उचलले. त्यानंतर तिने १०५ किलो वजन उचलून राष्ट्रकुल स्पर्धेत नवा विक्रमही रचला. हा तिचाही स्नॅच प्रकारातील विक्रम ठरला. तिने क्लिन अँड जर्क प्रकारात ८५ किलो वजन उचलले. त्यामुळे एकूण १९० किलो वजन उचलत तिने सुवर्णपदकावर हक्क सांगितला..दरम्यान, २०२२ मध्ये तिने ८८ किलो स्नॅचमध्ये आणि ११३ किलो क्लिन अँड जर्कमध्ये, असे मिळून २०१ किलो वजन उचलून सुवर्णपदक जिंकले होते. .COMMONWEALTH GAMES 2026 : भारताच्या खात्यात आणखी एक पदक! ऋषिकांत सिंगने राष्ट्रकुल विक्रम मोडला, रौप्यपदक जिंकले.राष्ट्रकुल स्पर्धा २०२६ स्पर्धेत भारताचे हे तिसरे पदक आहे. पुरुषांच्या पॅरा पॉवरलिफ्टिंगमध्ये झेंडू कुमारने शुक्रवारी कांस्य पदक जिंकले होते. तसेच रविवारी मिराबाईच्या आधी ऋषीकांत सिंगने रौप्य पदक जिंकले. त्यानेही वेटलिफ्टिंगमध्ये हे पदक जिंकले. तो या स्पर्धेत ६० किलो वजनी गटात सहभागी झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.