क्रीडा

आमदार चषक कबड्डी स्पर्धा: मुंबई बंदर, ठाणे महापालिका उपांत्य फेरीत; शिवशक्ती, राजमाता जिजाऊ, धर्मवीरचीही घौडदौड कायम

MLA Cup Kabaddi: आमदार चषक कबड्डी स्पर्धेत थरारक लढती झाल्या. मुंबई बंदर, भारत पेट्रोलियम आणि आयएसपीएलसह ठाणे महानगर पालिका या संघांनी पुरुषांच्य गटात, तर शिवशक्ती, राजमाता जिजाऊ, पतंगराव कदम संघ आणि धर्मवीर महिला संघांनी उपांत्य फेरीत धडक मारली.
MLA Cup Kabaddi

MLA Cup Kabaddi

सकाळ डिजिटल टीम
क्षणाक्षणाला उत्कंठा वाढवणार्‍या चढाया-पकडींच्या संघर्षात मुंबईच्या मुंबई बंदर, भारत पेट्रोलियम आणि आयएसपीएलसह ठाणे महानगर पालिका या संघांनी थरारक विजयासह आमदार सुनील राऊत यांच्या पुढाकाराने सुरु असलेल्या आमदार चषक कबड्डी स्पर्धेच्या व्यावसायिक गटाची उपांत्य फेरी गाठली.

महिला गटातही अंगावर शहारे आणणार्‍या रोमहर्षक लढतीनंतर मुंबईच्या शिवशक्ती, पुण्याच्या राजमाता जिजाऊ, पतंगराव कदम संघ आणि नंदुरबारच्या धर्मवीर कबड्डी संघाने उपांत्य फेरीत धडक मारली.

<div class="paragraphs"><p>MLA Cup Kabaddi</p></div>
