लग्नाचे नाव घेताच, पलटला... मोहम्मद शमीच्या भावावर महिलेचे गंभीर आरोप

भारतीय क्रिकेटपटू मोहम्मद शमीचा धाकटा भाऊ मोहम्मद कैफ याच्यावर एका महिलेने फसवणुकीचे गंभीर आरोप केले आहेत. कैफने तिला लग्नाचे आश्वासन देऊन नंतर तिची फसवणूक केली, असा दावा या महिलेने केला आहे. विशेष म्हणजे, लग्नाचा विषय पुढे आल्यानंतर कैफ यांनी टाळाटाळ सुरू केली, असा आरोपही या महिलेने केला आहे. या प्रकरणामुळे सध्या विविध स्तरावर चर्चा रंगू लागल्या आहेत..महिलेने दिलेल्या माहितीनुसार, तिची आणि मोहम्मद कैफ यांची ओळख एका समान मित्रामार्फत झाली होती. सुरुवातीला दोघांमध्ये साधी मैत्री होती, मात्र नंतर इन्स्टाग्रामवर संवाद सुरू झाला आणि हळूहळू या नात्याचं रूपांतर प्रेमात झालं. काही काळ सर्व काही सुरळीत सुरू असताना, जेव्हा तिने नातं पुढे नेण्याच्या दृष्टीने लग्नाचा विषय मांडला, तेव्हा कैफ यांनी तिला टाळण्यास सुरुवात केल्याचा आरोप आहे. "तो मला मुद्दाम संभ्रमात ठेवत होता आणि स्पष्ट उत्तर देत नव्हता," असेही तिने सांगितले..दरम्यान, मोहम्मद कैफ हे देखील आपल्या भावाप्रमाणे व्यावसायिक क्रिकेटपटू आहेत. त्यांनी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये बंगाल संघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. उजव्या हाताने वेगवान गोलंदाजी करणाऱ्या कैफने फर्स्ट-क्लास कारकिर्दीत १४ सामन्यांत ४३ विकेट्स घेतल्या आहेत, तर लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये ९ सामन्यांत १२ विकेट्स आपल्या नावावर केल्या आहेत..या प्रकरणात अद्याप अधिकृतरीत्या पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे का, याबाबत स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. मात्र, सोशल मीडियावर या आरोपांची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. या प्रकरणाकडे आता सगळ्याचं लक्ष लागलं आहे.