PM मोदींच्या ट्विटने मिरची झोंबली, ट्रॉफी चोरणारे नकवी म्हणाले, एक मॅच सत्य नाही बदलू शकत, पाकिस्ताननं अनेकदा हरवलंय

आशिया कप स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान अंतिम सामन्यानंतर अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. भारतीय संघानं आशियाई क्रिकेट काउन्सिलचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. यानंतर नक्वी हे ट्रॉफीसह भारतीय संघाला देण्यात येणारी मेडल्ससुद्धा सोबत घेऊन गेले. नक्वी यांच्या या कृतीमुळे जोरदार टीका होत आहे. ट्रॉफी आणि मेडल्स पळवणाऱ्या नक्वी यांनी आता धक्कादायक असा दावा केलाय. भारतासोबत युद्धात पाकिस्तानच्या विजयाचा हास्यस्पद असा दावा ते करतायत. .पंतप्रधान मोदींच्या या ट्विटमुळे मोहसिन नक्वी यांना मिरची झोंबली. ऑपरेशन सिंदूरवेळी नक्वी यांनी भारतावर अणुहल्ल्याची धमकी दिली होती. नक्वी यांनी मोदींची पोस्ट रिपोस्ट करताना म्हटलं की, युद्धच तुमच्या अभिमानाचे मापदंड असतील तर इतिहासात आधीच पाकिस्तानकडून तुमच्या नामुष्कीजनक पराभवांची अनेकदा नोंद झालीय. कोणताच क्रिकेटचा सामना ते सत्य पुन्हा लिहू शकत नाही. खेळाला युद्धात आणणं फक्त अस्वस्थता आणि खिलाडुवृत्तीचा अपमान दाखवतं..चोराच्या उलट्या बोंबा! स्वत: चेक फेकून दिला अन् म्हणे भारतानं अपमान केला, पाकिस्तानच्या कर्णधाराचं रडगाणं.मोहसिन नक्वी हे आशियाई क्रिकेट काउन्सिलचे अध्यक्ष आहेत. ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचं अध्यक्षपदही सांभाळतायत. तर पाकिस्तानच्या शहबाज शरीफ यांच्या सरकारमध्ये मंत्रीही आहेत. भारतीय संघाकडून पराभवानंतर नक्वी यांनी केलेल्या पोस्टची सध्या चर्चा होत आहे. गिरे भी तो टांग उपर अशा अविर्भावात त्यांनी पोस्ट केल्या आहेत..सूर्याची कॉपी करून फसला सलमान! पाकिस्तानी प्लेअर्सच्या मॅच फीचे पैसे जाणार दहशतवाद्यांच्या कुटुंबाला.भारतानं तीन सामन्यात अक्षरश: धूळ चारली, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर नाचक्की झाली तरी नक्वी यांची गुर्मी उतरलेली नाही अशा कमेंट्स आता भारतीय पाठिराख्यांनी सोशल मीडियावर केल्या आहेत. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय संघाचं अभिनंदन करताना म्हटलं होतं की भारताचं युद्धभूमीनंतर खेळाच्या मैदानातही ऑपरेशन सिंदूर, यातही भारत जिंकला, आपल्या क्रिकेटपटूंचं खूप अभिनंदन.