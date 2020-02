Video : धोनी म्हणतोय, 'पाणीपुरीला वेळ लागेल'; 'या' खेळाडूंनी खाल्ली 'माही स्पेशल' पाणीपुरी!

माले : टीम इंडियाचा कॅप्टन कूल महेंद्रसिंह धोनी गेल्या काही महिन्यांपासून क्रिकेटपासून दूर असला तरी तो त्याच्या फॅन्स आणि मित्रांपासून दूर नाहीय. अधूनमधून त्याचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल होत असतात. सध्या त्याचा आणखी एक व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल होऊ लागला आहे.

सध्या धोनी मालदीवमध्ये सुटी एन्जॉय करत असून तेथीलच एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये धोनी पाणीपुरीवाल्याचा भूमिकेत असून तो टीम इंडियातील टीममेट्सना ही पाणीपुरी खायला घालत असल्याचे दिसत आहे. टीम इंडियातील माजी डावखुरा वेगवान गोलंदाज आरपी सिंह आणि फिरकीपटू पियूष चावला यांना माहीच्या हातची पाणीपुरी खायला मिळाली असल्याने नेटकऱ्यांनी त्यांचे कौतुक करत तुम्ही नशीबवान आहात अशा प्रतिक्रियाही नोंदविल्या आहेत.

Straight outta Maldives, our rockstar is seen making a couple of pani puris!

Our favorite chat just became even more delectable! #MahiInMaldives #Dhoni @msdhoni pic.twitter.com/NFjGcuMT1h

— MS Dhoni Fans Official (@msdfansofficial) February 4, 2020