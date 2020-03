INDvsSA : कोरोनाच्या दहशतीमुळे IPL नंतर भारत-दक्षिण आफ्रिका मालिकाही रद्द!

मुंबई : देशात कोरोना व्हायरचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. यामुळे खबरदारीचे सर्व उपाययोजना करण्यात येत आहे. गर्दीच्या ठिकाणी न जाण्याचे आवाहन नागरिकांना करण्यात येत आहे. अशातच आयपीएल होणार की नाही, असा प्रश्‍न चाहत्यांच्या मनात उपस्थित झाला होता.

आयपीएल 15 एप्रिलपर्यंत पुढे ढकला असतानाच बीसीसीआयने खबरदारीचा उपाय म्हणून दक्षिण आफ्रिकेचा भारत दौरा रद्द केला आहे. यामुळे चाहत्यांची पार निराशा झाली आहे. न्यूझीलंडमध्ये खेळल्या गेलेल्या एकदिवसीय व कसोटी मालिकेत भारताचा दारुण पराभव झाल्यानंतर क्रिकेटचे चाहते पार निराश झाले होते.

Board of Control for Cricket in India: BCCI along with Cricket South Africa (CSA) have decided to reschedule the ongoing ODI series in view of the Novel Corona Virus (COVID-19) outbreak. South Africa will visit India at a later date to play 3 One-day Internationals. #Coronavirus https://t.co/mYJ2Uhs2qr

— ANI (@ANI) March 13, 2020