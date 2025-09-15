पाकिस्तानचे प्रेक्षकही पलटले! संघ हरतोय दिसताच हिरव्या जर्सीवर चढवली टीम इंडियाची जर्सी; Viral Video

India Pakistan Match: आशिया कप २०२५ मध्ये रविवारी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात हायव्होल्टेज सामना झाला. या सामन्यात भारतानं पाकिस्तानवर ७ गडी राखून दणदणीत विजय मिळवला. भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव फलंदाजी करत असताना भारतीय संघ विजयाच्या उंबरठ्यावर होता. त्यावेळी स्टेडियममध्ये असलेल्या एका पाकिस्तानी चाहत्यानं त्याची जर्सी बदलून भारतीय जर्सी घातली. याचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र भारतीय गोलंदाजीसमोर त्यांचा टिकाव लागला नाही. वेगवान गोलंदाज शाहीन आफ्रिदीनं १६ चेंडूत ३३ धावांची वेगवान खेळी केल्यानं पाकिस्तानने १०० धावांचा टप्पा ओलांडला. भारतासमोर पाकिस्ताननं १२८ धावांचं आव्हान ठेवलं होतं..गजब बेइज्जती है यार! पाकिस्तानी खेळाडू मैदानात वाट बघत होते, टीम इंडियानं तोंडावर दरवाजा बंद केला; VIDEO VIRAL.भारताने पाकिस्ताननं दिलेलं १२८ धावांचं आव्हान १५.५ षटकातच ३ गड्यांच्या मोबदल्यात पूर्ण केलं. सूर्यकुमार यादवनं नाबाद ४७ धावा केल्या. तर सामनावीर पुरस्कार कुलदीप यादवने पटकावला. त्यानं सामन्यात ३ विकेट घेत महत्त्वाची भूमिका बजावली..दुबईत झालेल्या या सामन्याकडे भारतीय पाठिराख्यांनी पाठ फिरवली होती. पण पाकिस्तानी चाहते मात्र मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. पाकिस्तानच्या पराभवानं त्यांची निराशा झाली. जसजसा पराभव डोळ्यासमोर दिसू लागला तसं पाकिस्तानी चाहते स्टेडियममधून बाहेर पडायला लागले. मात्र यात एक चाहता आनंदानं नाचत होता..सामना सुरू झाल्यापासून पाकिस्तानी संघाची जर्सी घालून चाहता देशाला सपोर्ट करत होता. पण जेव्हा भारतीय संघ विजयाच्या जवळ पोहोचला तेव्हा त्यानं भारतीय संघाची जर्सी घातली आणि नाचायला लागला. सोशल मीडियावर आता हा व्हिडीओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. यावरून पाकिस्तानला ट्रोलही केलं जात आहे..आशिया कप २०२५मध्ये भारत ग्रुप ए मध्ये आहे. पहिल्या २ सामन्यात युएई आणि पाकिस्तानचा भारताने हरवलंय. आता ग्रुप स्टेजमध्ये भारताचा शेवटचा सामना १९ सप्टेंबरला ओमानविरुद्ध होणार आहे. अबु धाबीत हा सामना होईल. पहिले दोन्ही सामने जिंकल्यानं भारत सुपर ४ मध्ये पोहचणार हे निश्चित झालंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.