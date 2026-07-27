Commonwealth Games: भारतीय वेटलिफ्टर्सचा डंका! राजा मुथुपंडीची मिराबाई अन् ऋषीकांतपाठोपाठ रौप्यपदकावर मोहोर

Commonwealth Games Glasgow 2026 Marathi News: ग्लासगोमध्ये सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा २०२६ स्पर्धेत रविवारचा दिवस भारताच्या वेटलिफ्टर्सने गाजवला आहे. भारताच्या तीन वेटलिफ्टर्सने रविवारी पदकं जिंकली. ऋषीकांत सिंग आणि मिराबाई चानू यांच्यानंतर रविवारी उशीरा राजा मुथुपंडी (Raja Muthupandi) यानेही रौप्य पदकाला गवसणी घातली. हे भारताचे राष्ट्रकुल २०२६ स्पर्धेतील एकूण चौथे पदक ठरले. .Commonwealth Games 2026 Athletics: ॲथलेटिक्सचे अभियान आजपासून; राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा : सर्वेश कुशारे, तेजस शिरसेकडून अपेक्षा.राजा मुथुपंडी हा पुरुषांच्या ६५ किलो वजनी गटात सामील झाला होता. त्याने या स्पर्धेत स्नॅच आणि क्लिन अँड जर्क अशा दोन्ही प्रकारात मिळून २८६ किलो वजन उचलून रौप्य पदकावर नाव कोरलं. मलेशियाचा अझनिल बिन बिदिन मुहम्मद याने सुवर्णपदकाला गवसणी घातली. त्याने हे सुवर्णपदक पटकावताना स्पर्धेतील विक्रमही मोडला. त्याने स्नॅच आणि क्लिन अँड जर्क अशा दोन्ही प्रकारात मिळून २९९ किलो वजन उचलले. पापुआ न्यू गिनीच्या मोरिया बारूने कांस्यपदक मिळवले. पण त्याने रौप्यपदकासाठी मुथुपांडीसोबत शेवटपर्यंत झुंज दिली होती. मात्र तो क्लीन अँड जर्कच्या फेरीत शेवटच्या लिफ्टमध्ये अपयशी ठरला..दरम्यान, राष्ट्रकुल स्पर्धा २०२६ स्पर्धेत भारतासाठी पहिले पदक पुरुषांच्या पॅरा पॉवरलिफ्टिंगमध्ये झेंडू कुमारने शुक्रवारी मिळवले होते. त्याने कांस्य पदक जिंकले होते. त्यानंतर रविवारी मिराबाई चानूने सुवर्ण पदकाला गवसणी घातली, तर ऋषीकांत सिंगने रौप्य पदक जिंकले..अनेक संघर्षांनंतर राजा मुथुपंडीला यशराजा मुथुपंडीला मिळालेलं हे यश गेल्या अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर मिळालेले यश आहे. त्याने २०१७ मध्ये राष्ट्रकुल युवा स्पर्धेत सुवर्णपदक आणि ज्युनियर चॅम्पियनशिपमध्ये रौप्य पदक जिंकून त्याची ओळख निर्माण केलेली होती. त्याने २०१९ आणि २०२२ मध्ये राष्ट्रीय स्पर्धाही जिंकून भारतातील आश्वासक वेटलिफ्टर्समध्ये नाव मिळवलं होतं.मात्र यादरम्यानही २०१९ च्या कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशीप स्पर्धेत त्याला उजव्या पायाच्या घोट्याला दुखापत झाल्याने शस्त्रक्रिया करावी लागली, ज्यामुळे बराच काळ तो वेटलिफ्टिंगपासून दूर होता. त्याने २०२१ मधील नॅशनल चॅम्पियनशीपमधून पुनरागमन केलं आणि तिसऱ्या क्रमांकावर राहिला, त्यामुळे २०२२ साली झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेला तो थोडक्यात मुकला होता. .Commonwealth Games : भारताच्या मिराबाई चानूने इतिहास घडवला! सलग तिसऱ्यांदा जिंकलं सुवर्णपदक.पण नंतर त्याने मागे न हटता २०२४ मध्ये राष्ट्रीय विक्रम मोडत ६१ किलो वजनी गटात २८९ किलो वजन उचलला. त्याच्या पुढच्याच वर्षी त्याने कॉमनवेल्थ चॅम्पियनशीपमध्ये २९६ किलो वजन उचलून रौप्य पदक जिंकले. त्यानंतर नॉर्वेतील फोर्डे येथे झालेल्या जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत २९९ किलो (१३० किलो स्नॅच आणि १६९ किलो क्लीन अँड जर्क) वजन उचलून स्वत:चा वैयक्तिक विक्रम नोंदवला.आता तो भारतातील आघाडीच्या पुरुष वेटलिफ्टर्सपैकी एक असून २०२८ मध्ये होणार्या लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकसाठी एक प्रबळ दावेदार असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.