'चल, अजून एक विकेट टाकली खिशात...'! जोस बटलरला बाद करताच जाडेजाचा भन्नाट सेलिब्रेशन; ‘इन माय पॉकेट’ सेलिब्रेशनची जोरदार चर्चा

शुभमन गिल, साई सुदर्शन आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांच्या स्फोटक फलंदाजीमुळे गुजरात टायटन्सने राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध आयपीएल २०२६ मधील आपली सर्वोच्च धावसंख्या उभारली. जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना, गुजरात टायटन्सने २० षटकांत ४ गडी गमावून २२९ धावा केल्या. आता राजस्थान रॉयल्ससमोर २३० धावांचे मोठे लक्ष्य आहे. मात्र रवींद्र जडेजाने राजस्थान रॉयल्सचा माजी स्टार खेळाडू जोस बटलरला नाट्यमयरीत्या बाद करून गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या सामन्यात अधिक रंगत आणली. त्याचे सेलिब्रेशन चर्चेत आले आहे..या जल्लोषातून असे सूचित होत होते की, त्याने अजून एक विकेट खिशात टाकली आहे. या हंगामात जडेजाने हा हावभाव वापरण्याची ही पहिली वेळ नाही; यापूर्वी लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध निकोलस पूरनला बाद केल्यानंतरही त्याने असाच जल्लोष केला होता. गेल्या काही वर्षांत टी-२० क्रिकेटमध्ये बटलरविरुद्ध जडेजाची कामगिरी चांगली राहिली आहे. १२ डावांमध्ये, बटलरने जडेजाविरुद्ध ६६ चेंडूंमध्ये ८२ धावा केल्या असून, तो तीन वेळा बाद झाला आहे. त्याचा स्ट्राईक रेट १२४.२४ आहे. .RR vs GT Live : शुभमन गिलचे शतक थोड्यात हुकले, पण साई सुदर्शनसह राजस्थानला चांगलेच झोडले! गुजरात टायटन्सचा धावांचा डोंगर.या डावखुऱ्या फिरकी गोलंदाजाने मधल्या षटकांमध्ये बटलरला याआधीही बाद केले आहे. इंग्लंडच्या या फलंदाजाला स्वतःवर सातत्याने वर्चस्व गाजवू दिलेले नाही.शनिवारी गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या आयपीएल सामन्यात नियमित कर्णधार रियान पराग हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे बाहेर झाल्याने, यशस्वी जैस्वालने राजस्थान रॉयल्सच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी स्वीकारली. .आयपीएलमध्ये पहिल्यांदाच संघाचे नेतृत्व करणाऱ्या जैस्वालने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. राजस्थानच्या मागील सामन्यादरम्यान परागला दुखापत झाली होती, त्यामुळे प्लेऑफच्या शर्यतीतील एका महत्त्वाच्या सामन्यासाठी रॉयल्सला नेतृत्वात बदल करणे भाग पडले होते. .गुजरातकडून कर्णधार शुभमन गिलने ४४ चेंडूंमध्ये नऊ चौकार आणि तीन षटकारांसह ८४ धावांची धडाकेबाज खेळी केली. साई सुदर्शनने ३६ चेंडूंमध्ये सहा चौकार आणि दोन षटकारांसह ५५ धावा केल्या. या दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी ११८ धावांची भक्कम भागीदारी केली. अखेरीस, वॉशिंग्टन सुंदर २० चेंडूंमध्ये दोन चौकार आणि तीन षटकारांसह ३७ धावांवर नाबाद राहिला.