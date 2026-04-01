Sports News: अपयशी कर्णधाराचा शिक्का लागला असता; राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान परागचे मत

गुवाहाटी: क्रिकेटमध्ये निकालांवर तुमची किंमत ठरवली जाते. कर्णधार म्हणून मी सलामीचा सामना गमावला असता, तर मी कसा योग्य कर्णधार नाही, असे चुकीचे नॅरेटिव्ह माझ्याविरुद्ध चालवले गेले असते, असे मत राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान परागने सांगितले..सोमवारी झालेल्या सामन्यात राजस्थान संघाने चेन्नईचा धुव्वा उडवून शानदार सलामी दिली. संजू सॅमसन राजस्थानकडून चेन्नई संघात गेल्यामुळे रियान परागकडे कर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली..Sports News: जम्मू-काश्मीरच्या आकिबवरही लक्ष; रणजी विजेतेपदानंतर आता आयपीएल गाजवण्यासाठी सज्ज.सलामीला मिळालेल्या विजयाचा आनंद आहेच, पण सामन्याचा निकाल तर विरोधात लागला असता, तर माझ्या कर्णधारपदाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला गेला असता आणि आपण योग्य कर्णधार नसल्याची दिशा ठरवण्यात आली असती, असे परागने सांगितले..आमच्या सर्वच खेळाडूंनी तयार करण्यात आलेल्या रणनीतीची योग्य अंमलबजावणी केली. परिस्थिती आम्हाला अनुकूल होती. आता ७ तारखेला येथेच आमचा सामना मुंबई इंडियन्सविरुद्ध होणार आहे..नाणेफेक महत्त्वाचीमुळात नाणेफेकीचा कौल महत्त्वाचा ठरला. सायंकाळी सामना सुरू झाल्यावर खेळपट्टीवर हलका ओलसरपणा होता. त्याचा फायदा आम्हाला झाला. त्यानंतर खेळ होत गेला तशी खेळपट्टीत सुधारणा झाली, असे परागने सांगितले.दरम्यान, चेन्नई संघाचे फलंदाजी प्रशिक्षक माईक हसी यांनी सुरुवातीला गमावलेल्या विकेटचा फटका बसला. त्यामुळे आलेल्या दडपणातून आम्हाला सावरता आले नाही. वरच्या क्रमांकावर एकही चांगली भागीदारी झाली नाही, या सामन्यातील कामगिरी विसरून जाऊन आम्ही नव्याने सुरुवात करणार असल्याचा विश्वास हसी यांनी व्यक्त केला.