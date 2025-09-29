क्रीडा

सूर्याची कॉपी करून फसला सलमान! पाकिस्तानी प्लेअर्सच्या मॅच फीचे पैसे जाणार दहशतवाद्यांच्या कुटुंबाला

Asia Cup Final Controversy : भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं त्याचं सामन्याचं मानधन भारतीय लष्कराला देण्याचा निर्णय़ घेतला. याचीच कॉपी करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आगाने केलाय.
Salman Aga’s Donation Sparks Row After Asia Cup Final

Salman Aga’s Donation Sparks Row After Asia Cup Final

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Asia Cup Final Ind vs Pak: आशिया कप स्पर्धेत अंतिम सामन्यात भारतानं पाकिस्तानवर दणदणीत विजय मिळवला. या विजयानंतर भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं त्याच्या स्पर्धेतील सर्व सामन्यांचं मानधन भारतीय लष्करासाठी दिलं. याबद्दल सूर्यकुमार यादवचं कौतुक होत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला सूर्याची कॉपी करत पाकिस्तानच्या कर्णधाराने त्याचं मानधन भारतानं केलेल्या हल्ल्यात मृत्यू पडलेल्या कुटुंबियांना आणि जखमी झालेल्यांना देण्याचा निर्णय़ घेतलाय. आता यामुळे पाकिस्तानच्या कर्णधाराला ट्रोलिंगला सामोरं जावं लागत आहे. तू आता दहशतवाद्यांनाच पैसे देणार का असा प्रश्न विचारला जात आहे.

Salman Aga’s Donation Sparks Row After Asia Cup Final
चोराच्या उलट्या बोंबा! स्वत: चेक फेकून दिला अन् म्हणे भारतानं अपमान केला, पाकिस्तानच्या कर्णधाराचं रडगाणं
Loading content, please wait...
India
Pakistan
Cricket
sports
Surya kumar Yadav
Asia Cup
Suryakumar Yadav comeback

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com