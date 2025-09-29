सूर्याची कॉपी करून फसला सलमान! पाकिस्तानी प्लेअर्सच्या मॅच फीचे पैसे जाणार दहशतवाद्यांच्या कुटुंबाला

Asia Cup Final Ind vs Pak: आशिया कप स्पर्धेत अंतिम सामन्यात भारतानं पाकिस्तानवर दणदणीत विजय मिळवला. या विजयानंतर भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं त्याच्या स्पर्धेतील सर्व सामन्यांचं मानधन भारतीय लष्करासाठी दिलं. याबद्दल सूर्यकुमार यादवचं कौतुक होत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला सूर्याची कॉपी करत पाकिस्तानच्या कर्णधाराने त्याचं मानधन भारतानं केलेल्या हल्ल्यात मृत्यू पडलेल्या कुटुंबियांना आणि जखमी झालेल्यांना देण्याचा निर्णय़ घेतलाय. आता यामुळे पाकिस्तानच्या कर्णधाराला ट्रोलिंगला सामोरं जावं लागत आहे. तू आता दहशतवाद्यांनाच पैसे देणार का असा प्रश्न विचारला जात आहे. .चोराच्या उलट्या बोंबा! स्वत: चेक फेकून दिला अन् म्हणे भारतानं अपमान केला, पाकिस्तानच्या कर्णधाराचं रडगाणं.सलमान आगाने पराभवानंतर म्हटलं की, आमचा पूर्ण संघ सामन्याचं मानधन त्या सर्व नागरीक आणि मुलांना दान करणार आहोत जे भारताने नुकत्याच केलेल्या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडले. सलमान आगाने ही घोषणा केल्यानंतर पाकिस्तानी संघ दहशतवाद्यांच्या पाठिशी आहे अशी टीका होतेय..भारतात पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय लष्कराने ऑपरेशन सिंदूर राबवत दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले होते. यात भारताने जैश आणि लष्करच्या दहशतवादी तळांवर हल्ले केले. या हल्ल्यात दहशतवादी मसूद अजहरच्या कुटुंबातील अनेक सदस्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी पाकिस्तानी लष्करातील अधिकारीही उपस्थित होते. यावरून पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टीकेचा सामना करावा लागला होता..भारतानं पंजाबमधील बहावलपूर इथं जैश ए मोहम्मदच्या तळावर हल्ला केला होता. यामध्ये मसूद अजहरच्या कुटुंबातील १० पेक्षा जास्त सदस्य भारतीय हल्ल्यात मारले गेले होते. आता पाकिस्तानी कर्णधारानं त्यांच्या सामन्याचं मानधन पीडितांना देणार असल्याचं जाहीर केलंय. मृतांमध्ये मसूद अजहरचं कुटुंब असल्यानं त्याच्या कुटुंबालाही ही मदत मिळेल..भारताकडून पराभवानंतर पाकिस्तानच्या कर्णधारानं त्याचं रडगाणं गायलं. भारताने आमच्यासोबत हस्तांदोन न करणं हा आमचा नव्हे तर क्रिकेटचा अपमान आहे. इतर संघांनीही असंच सुरू केलं तर याला कुठेतरी अंत असेल. हे फिरून येईल. क्रिकेटर आदर्श असतात आणि भविष्यातले खेळाडू तुमचं वागणं पाहून काय शिकतील. या स्पर्धेत जे काही घडलं ते खूप वाईट होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.