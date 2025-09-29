आता नाटक करतायत, भारतीय जनता मूर्ख; Asia Cup Finalमध्ये हायव्होल्टेज ड्राम्यानंतर राऊतांची पोस्ट, VIDEO केला शेअर

आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. सामन्यात पराभवानंतर चिडलेल्या पाकिस्तानी कर्णधारानं बक्षीसाचा चेक फेकून दिला. तर भारतीय संघाने आशियाई क्रिकेट काउन्सिलचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तानचे मंत्री असलेल्या मोहसिन नकवी यांच्याकडून ट्रॉफी घेण्यास नकार दिला. यानंतर नकवी हे ट्रॉफी अन् मेडल्स घेऊन मैदानातून निघून गेले. दरम्यान, या हायव्होल्टेज ड्राम्यावरून शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी ही सगळी नाटकं असल्याचं म्हटलंय. तुमच्या रक्तात देशभक्ती होती तर पाकिस्तानविरुद्ध मैदानात उतरायलाच नको पाहिजे होतं असंही राऊत म्हणालेत..संजय राऊत यांनी सामन्यानंतर घडलेल्या घडामोडींवर भाष्य करताना सोशल मीडियावर पोस्ट केलीय. यात राऊत यांनी एक व्हिडीओसुद्धा शेअर केला आहे. राऊत यांनी म्हटलं की, आशिया कप स्पर्धेची सुरुवात झाली तेव्हा पाकिस्तानचे मंत्री मोहसिन नकवी यांच्यासोबत भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने हस्तांदोलन केलं. इतकंच नाही तर फोटोही काढलाय. फक्त १५ दिवसांपूर्वी असं वागणारे आता देशाला नाटक दाखवतायत..चोराच्या उलट्या बोंबा! स्वत: चेक फेकून दिला अन् म्हणे भारतानं अपमान केला, पाकिस्तानच्या कर्णधाराचं रडगाणं.भारताने ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर ज्या नाट्यमय घडामोडी घडल्या त्यावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी जोरदार हल्लाबोल केलाय. तुमच्या रक्तात जर इतकीच राष्ट्रभक्ती होती तर पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्यासाठी मैदानात उतरायलाच नको होतं. सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत फक्त नाटक आणि नाटकच होतं. भारतीय जनता मूर्ख आहे..पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानसोबत सामने खेळू नयेत अशी मागणी विविध संघटना आणि भारतीय पाठिराख्यांनी आशिया कप स्पर्धेआधी केली होती. मात्र शेवटी दोन्ही संघ स्पर्धेत एकदा नव्हे तर तीनदा आमने सामने आले. याच दोन्ही संघांमध्ये अंतिम सामना झाला आणि भारतीय संघाने बाजी मारली. स्पर्धेतील तिन्ही सामन्यात पाकिस्तानला पराभवाची धूळ चारली. पण स्पर्धेत अंतिम सामन्याच्या विजयापेक्षा चर्चा झाली तरी त्यानंतरच्या ड्राम्याची..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.