FIFA World Cup: श्वास रोखून धरणारा सामना! ९२ व्या मिनिटाला गोल अन् कॅनडाची उपांत्यपूर्व फेरीत धडक, इतिहासही घडवला

FIFA World Cup 2026, Canada vs South Africa : फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा आता रोमांचक वळणावर आली असून नॉकआऊट फेरीला सुरुवात झाली आहे. या फेरीत (Round of 32) रविवारी (२८ जून) यजमान कॅनडाने चित्तथरारक विजय मिळवला आणि उपांत्यपूर्व फेरीत (Round of 16) प्रवेश केला आहे. रविवारी कॅनडाने दक्षिण आफ्रिकेला १-० अशा फरकाने पराभूत केले. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेचे या स्पर्धेतील आव्हान संपले आहे. मात्र कॅनडाने पहिल्यांदाच फिफा वर्ल्ड कपमध्ये नॉकआऊटचा सामना जिंकला आहे. .FIFA World Cup 2026: 52 वर्षांची प्रतीक्षा संपली! World Cup मध्ये काँगोने रचला इतिहास; आता थेट इंग्लंडशी भिडणार.शेवटपर्यंत अत्यंत रोमांचक झालेल्या या सामन्यात कॅनडाच्या विजयाचा हिरो स्टिफन युस्टाकियो ठरला. या सामन्याचा निकाल ९० मिनिटांच्या खेळानंतरच्या भरपाई वेळेत लागला. लॉस अँजलिस एफसीसाठी स्थानिक क्लब फुटबॉल खेळणाऱ्या युस्टाकियोचा गोल कॅनडाला विजय मिळवून देणारा ठरला. या सामन्यात ९० मिनिटांनंतर ०-० अशी बरोबरी झालेली होती. त्यामुळे आता या सामन्यात कोणचे पॅकअप होणार आणि कोण पुढे जाणार याची उत्सुकता प्रेक्षकांमध्ये होती..अशात ९० मिनिटानंतरच्या स्टॉपेज टाइमच्या दुसऱ्या मिनिटाला अॅलिस्टर जॉन्स्टनने बॉक्समध्ये मारलेला चेंडू समोरच्या संघाकडून क्लिअर करण्याचा प्रयत्न झाला. पण चेंडू मिडफिल्डर युस्टाकियोकडे गेला. युस्टोकियोने व्हॉली मारली आणि चेंडू पेनल्टी एरियाच्या बाहेरून थेट गोलपोस्टच्या खालच्या कोपऱ्यात गेला. हा गोल होताच कॅनडाने जल्लोष केला. त्यानंतर शेवटची काही मिनिटे थरारक खेळ झाला, पण कॅनडाने आघाडी राखण्यात यश मिळवले. यानंतर मुख्य प्रशिक्षक जेस मार्श यांनी आपल्या खेळाडूंना हडलमध्ये उभे करत प्रोत्साहन दिले आणि जल्लोष केला..आता कॅनडा ४ जुलैला उपांत्यपूर्व फेरीचा सामना खेळेल. त्यांचा सामना नेदरलँड्स किंवा मोरोक्कोविरुद्ध होण्याची शक्यता आहे. नेदरलँड्स विरुद्ध मोरोक्को यांच्यात सोमवारी उपउपांत्यपूर्व फेरीतील सामना होणार आहे. या सामन्यातील विजेता संघ कॅनडाला भिडेल..FIFA World Cup: बाद फेरी निश्चित असलेल्या अमेरिकेची हार; आव्हान संपलेल्या तुर्कीये संघाचा धक्कादायक विजय.कॅनडा या स्पर्धेसाठी ग्रुप बीमध्ये होते. या ग्रुपमध्ये त्यांनी साखळी फेरीत ३ सामन्यांपैकी एका सामन्यात विजय मिळवला, तर एक सामना पराभूत झाला आणि एक सामना अनिर्णित राहिला होता. त्यामुळे त्यांचे ४ गुण होते. त्यांनी या गटात दुसरा क्रमांक मिळवलेला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.