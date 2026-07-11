Tanvi Khanna Exclusive: 'जानेवारीत जिच्याकडून हरले, तिलाच फायनलमध्ये हरवलं', शस्त्रक्रिया, बदलतं Squash अन् कमबॅकवर तन्वी झाली व्यक्त

Tanvi Khanna Squash Interview: स्क्वॅशमध्ये गेल्या काही वर्षात भारताच्या अनेक खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय स्थरावर अभिमानास्पद कामगिरी केली आहे, यातीलच एक नाव म्हणजे तन्वी खन्ना. काही दिवसांपूर्वीच तिने मुंबईत झालेल्या HCL-SRFI PSA चॅलेंजर टूर २०२६ स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकले. अंतिम सामन्यात इजिप्तच्या फरीदा वालिद हिच्यावर ८-११, २-११, १२-१०, ११-९, ११-७ असा विजय मिळवत विजेतेपदावर कब्जा केला होता. तिच्यासाठी हा विजय महत्त्वाचा होता, कारण सुरुवातीचे दोन गेम गमावल्यानंतर तन्वीने दमदार पुनरागमन करत हा विजय मिळवला. या विजयानंतर तन्वीने ईसकाळशी संवाद साधला. यावेळी तिच्या एकूण कारकिर्दीबद्दल तिने मोकळेपणाने भावना व्यक्त केल्या. .जानेवारीतील पराभवाचं प्रत्युत्तर मुंबईत मिळवलेला विजय आत्मविश्वास देणारा होता, हे सांगताना तन्वी म्हणाली, 'त्या सामन्यानंतर खूप कॉन्फिडन्स आला. १५ देशांच्या स्पर्धकांमध्ये झालेल्या स्पर्धा जिंकणे अवघड असते आणि मी याआधी ही स्पर्धा कधी जिंकले नव्हते. फरीदा वालिद हिच्याकडून मी जानेवारीमध्ये पराभूत झाले होते. यावेळीही ती सामन्यात आघाडीवर होती, पण तिथून मी पुनरागमन केले, त्यामुळे खूप आत्मविश्वास मिळाला. खूप कठीण सामना होता, पण माझी मानसिकता हिच होती की मी पुनरागमन करू शकेल. त्यामुळे मी खूश आहे.'.Shreyasi Joshi Exclusive: स्वप्न तिनं पाहिलं, साथ आई-बाबांनी दिली! भारताचा तिरंगा मानानं फडकावणाऱ्या पुण्याची स्केटर श्रेयसीचा प्रवास.वडिलांकडून प्रेरणा अन् बदलतं स्क्वॅशतन्वीने स्क्वॅश खेळण्याची प्रेरणा वडिलांकडूनच मिळाल्याचेही सांगितले. तिचे वडील क्लबमध्ये स्क्वॅश खेळायचे, त्यांना पाहूनच तिच्या मनात स्क्वॅशबद्दलचं प्रेम निर्माण झालं आणि तिने या खेळातच तिची कारकिर्द घडवली. पण तिने खेळायला सुरुवात केल्यापासून आत्तापर्यंत गेल्या २० वर्षात स्क्वॅश खूप बदलले असल्याचे ती सांगते. तिने सांगितले, "मला आता स्क्वॅश खेळून २० वर्षे झाली आहेत आणि आता खेळ आणखी शारीरिक तंदुरुस्तीचा (Physical) झाला आहे. लहानपणी जेव्हा आम्ही खेळायचो तेव्हा महिलांचा खेळ इतका सहनशक्तीचा (Endurance) नव्हता. गेल्या १० वर्षात खेळ खूप शारीरिक तंदुरूस्तीचा झाला आहे. याशिवाय या खेळात खूप पैलू आहेत, तुम्हाला कौशल्याचा वापर करावा लागतो, हुशारीने खेळावं लागतं. हा खेळ तुमची शारिरीक, मानसिक आणि कौशल्याचीही परीक्षा बघतो. खूप सुंदर खेळ आहे. हा खेळ ज्याला आवडतो, तो आयुष्यभर खेळू शकतो.".देशासाठी खेळणे खासचनवी दिल्लीची असलेल्या २९ वर्षीय तन्वीने २०१८ आणि २०२२ मध्ये आशिया गेम्समध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे. तिने भारतीय संघाकडून खेळताना २०१८ मध्ये रौप्य आणि २०२२ मध्ये कांस्यपदक जिंकले होते. तसेच २०१९ च्या साऊथ आशियाई गेम्समध्ये एकेरीत सुवर्णपदक आणि सांघिकही सुवर्णपदक जिंकण्याचा पराक्रम केला होता. या अनुभवाबद्दल ती सांगते, 'पदक जिंकण्याची खूप सुंदर भावना असते. जेव्हा तुम्ही देशासाठी खेळता, देशासाठी पदक जिंकता. त्यानंतर जेव्हा तुम्ही घरी येता, तेव्हा सर्व कुटुंबिय, मित्र परिवार, प्रशिक्षक सर्व विमानतळावर येतात. खूप खास क्षण असतात. आशियाई गेम्ससारख्या स्तरावर जेव्हा आम्ही पोहचतो, तेव्हा संपूर्ण ही कम्युनिटी साथ देते. ते खूप खास असतं.'दोनदा आशियाई गेम्स खेळलेल्या तन्वीला दबावाचे व्यवस्थापनही जमले आहे. ती सांगते पहिल्यांदा खेळायला जाताना सर्व नवीन असते, पण अनुभव सर्व शिकवतो. आशियाई खेळांसारख्या मोठ्या मंचावर संघ म्हणून कसे राहायचे, खाण्या-पिण्याची कशी काळजी घ्यायची आणि स्वतःला सज्ज कसे ठेवायचे, याचे गणित आता तन्वीला अचूक समजले आहे..शिक्षण अन् स्क्वॅश यांची कसरतदरम्यान, तन्वीने स्क्वॅशसोबतच शिक्षणाकडेही दुर्लक्ष केले नव्हते. तिने अमेरिकेतील नामांकित कोलंबिया युनिव्हर्सिटीमधून शिक्षण घेतले असून तिथे ती 'कोलंबिया लायन्स' (Columbia Lions) कडून आयव्ही लीगमध्ये खेळली आहे. ती सांगते की जरी स्क्वॅश वैयक्तिक खेळ असला, तरी टीम बाँडिंगही महत्त्वाची असते. एशियन गेम्समध्येही आम्ही सांघिक प्रकारात खेळलोय. ते खूप छान असते, तुम्ही एकमेकांना पाठिंबा देत असता. त्यामुळे ही खूप खास भावना असते.यावेळी तन्वीने आभ्यास आणि स्क्वॅश हे कसं सांभाळले, हे देखील सांगितले. ती म्हणाली, "जेव्हा मी कॉलेजला गेले तेव्हा स्कॅश थोडं मागे पडलं होतं. मी बाकी गोष्टीही एक्सप्लोर करत होते. असं नाहीये की मी स्वत:ला इतकेच गुण पाहिजे म्हणून दबाव टाकला होता, पण शक्य तेवढे चांगले करण्याचा प्रयत्न करत होते. जेव्हा मी ज्युनियर लेव्हलला स्क्वॅश खेळत होते, तेव्हा मला कमी गुण कमी मिळाले होते. पण मी कॉलेजला गेल्यानंतर माझं शिक्षणातही मन रमलं होतं. त्यामुळे मी नेहमीच माझ्या पॅशनला महत्त्व दिलं आहे. माझ्या आई-वडिलांनीही मला साथ दिली, त्यांनी मला सांगितलं की जे आवडतं ते कर.".शस्त्रक्रिया, शंका आणि खेळावरील प्रेमतन्वीच्या कारकिर्दीत एक अविस्मरणीय क्षण तेव्हा आला, जेव्हा ती सप्टेंबर २०२३ मध्ये जोश्ना चिनप्पाला मागे टाकून भारताची अव्वल क्रमांकाची स्क्वॅश खेळाडू बनली होती. तिने याबद्दल बोलताना आनंद व्यक्त केला, पण त्यासोबतच त्यानंतर तिला लगेचच गंभीर दुखापत झाली होती, हे देखील सांगितले. ज्यामुळे दीडवर्ष तिला नुकसान झाले. हा कालावधी आव्हानात्म असल्याचे तिने सांगितले. ती म्हणाली, "खूप कठीण असतं. दुखपतीनंतर स्वत:ला प्रेरणा देत रहाणं. मलाही शंका येत होत्या की मी खेळू शकेल की नाही, कारण जेव्हा तुमची मोठी शस्त्रक्रिया होते, तेव्हा तुम्ही सुद्धा विचार करता की माझ्यासोबत हे सारखं का होतंय? पण शेवटी मी जसं म्हटलं की ज्याबाबत मला खूप उत्कटता वाटते, तेच मी करते. माझं स्क्वॅशबद्दलचं प्रेम इतकं होतं की त्यानेच मला ताकद दिली. जेव्हा मी स्क्वॅश खेळते, तेव्हा मी खूप खूश असते. शस्त्रक्रियेच्या एक महिन्यानंतरच मी प्रशिक्षकांना विनंती करत होते की मी ट्रेनिंगसाठी येऊ शकते का, मी एकटी बॉल मारू शकते का. मला स्कॅशच्या दुनियेतच रहायचं होतं, त्याच प्रेमाने मला मदत केली." .दिग्गजांसोबतचा अनुभवयाशिवाय तन्वीला दीपिका पल्लिकल आणि जोशना चिनप्पा या भारताच्या दिग्गज स्क्वॅश खेळाडूंसोबतही खेळण्याची संधी मिळाली होती. त्याबद्दल ती म्हणते 'दीपिका - जोशनासोबत मी जेव्हा पहिल्या आशियाई गेम्सला गेले होते, तेव्हा खूप शिकायला मिळालंय. ज्युनियर खेळाडू अशा खेळाडूंना पाहूनच शिकतो. ते खूप मस्त असते. जेव्हा त्यांच्यासोबत सराव करतो, तेव्हा खेळही सुधारतो. त्यामुळे अशा संधी कोणत्याही खेळाडूसाठी चांगल्या असतात.'हाच वारसा ती पुढे नेत असल्याचे सांगताना म्हणाली, 'माझ्या ऍकेडमीतही सर्व ज्युनियर खेळाडूंसोबत मी खेळते. कारण मला माहित आहे की हे किती महत्त्वाचे आहे. माझ्यासोबत रोज कोर्टवर आल्यानंतर फक्त सामनाच नाही, पण कोर्टवर फक्त ड्रिल्सवैगरे करतात, तेव्हा मला माहित आहे की ते माझ्याकडून काही गोष्टी शिकतात, त्यांना आत्मविश्वास मिळतो.'.Krishna Satpute Exclusive: आई-वडिलांचे छत्र हरवलं, पण खडतर प्रवास करत तो टेनिस क्रिकेट आयकॉन बनला; धोनीच्या शॉटने दिली नवी ओळख.कोर्टच्या पलीकडची 'तन्वी खन्ना'तन्वीला जेव्हा विचारलं की कोर्टबाहेरची ती कशी आहे, तेव्हा तिने सांगितले, तिला प्राण्यांबद्दल प्रचंड जिव्हाळा आहे, तिला वाचनाची आवड आहे आणि फावल्या वेळेत ती आपल्या कुटुंबियांसोबत आणि मित्र-मैत्रिणींसोबत वेळ घालवणे पसंत करते. इतकेच नाही, तर तिने सांगितले की तिने कोलंबिया युनिवर्सिटीमध्ये मानसशास्त्राचाही आभ्यास केला आहे आणि तिला त्यात रसही आहे. सध्या तन्वी पुढील स्पर्धांची तयारी करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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