गजब बेइज्जती है यार! पाकिस्तानी खेळाडू मैदानात वाट बघत होते, टीम इंडियानं तोंडावर दरवाजा बंद केला; VIDEO VIRAL

आशिया कप २०२५ मध्ये रविवारी झालेल्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानला अक्षरश: लोळवलं. टी२० सामन्यात भारतानं पाकिस्तानवर ७ गडी राखून दणदणीत विजय मिळवला. पाकिस्तानचा कर्मधार सलमान अली आगाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय़ घेतला. मात्र भारतीय गोलंदाजीसमोर पाकिस्तानच्या फलंदाजांनी गुडघे टेकले. पाकिस्तानचा संघ १२७ धावाच करू शकला. भारताने हे आव्हान तीन गड्यांच्या मोबदल्यात पूर्ण केलं. भारताकडून कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं सर्वाधिक ४७ धावा केल्या. .दरम्यान, या सामन्यात भारतानं पाकिस्तानचा अपमान करण्याची एकही संधी सोडली नाही. नाणेफेक करताना आणि सामन्यानंतर मैदान सोडताना भारताने हस्तांदोलन टाळण्यात आलं. तसंच मैदानावर सामन्यावेळी खेळाडूंशीही बोलणं टाळलं. यात सामन्यानंतर मैदान सोडताना भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तान संघाच्या तोंडावर दरवाजा बंद केल्याचा प्रकार सर्वाधिक चर्चेत आहे..Asia Cup 2025: खरंच, सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानी कर्णधारासोबत हस्तांदोलन करणे टाळले? Viral Video ने समोर आलं सत्य... .नाणेफेकीसाठी आलेला पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा याच्याशी सूर्यकुमार यादवनं हस्तांदोनल केलं नाही. नाणेफेकीच्या आधी आणि नंतर दोन्ही वेळा सूर्यकुमारने हस्तांदोलन टाळलं. इतकंच नाही तर सामन्यावेळी भारतीय संघाच्या सर्वच खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी बोलणं कटाक्षाने टाळलं..भारताने १६ व्या षटकात पाचव्या चेंडूवर सामना जिंकला. सूर्यकुमार यादवनं विजयी षटकार खेचला. त्यानंतर सूर्यकुमार यादव आणि शिवम दुबे मैदानात न थांबता थेट ड्रेसिंग रूमच्या दिशेनं गेले. यावेळी पाकिस्तानी खेळाडू दोघांकडे बघत होते. सर्वसामान्यपणे जेव्हा सामना संपतो तेव्हा दोन फलंदाज हे गोलंदाजी करणाऱ्या टीमच्या खेळाडूंशी हस्तांदोलन करतात. पण भारतीय खेळाडूंनी हात न मिळवताच ड्रेसिंगरूम गाठली..ड्रेसिंग रूमच्या बाहेर हार्दिक पांड्या उभा होता. त्यानं इतर सहकाऱ्यांचं विजयानंतर अभिनंदन केलं. त्यानंतर जेव्हा सूर्यकुमार यादव आणि शिवम दुबे ड्रेसिंग रूममध्ये पोहोचले तेव्हा भारतीय खेळाडूंनी ड्रेसिंग रूमचा दरवाजा बंद करून घेतला. यावेळी मैदानात पाकिस्तानी खेळाडू भारतीय संघाची वाट बघत होता. दरवाजा बंद करताच त्यांनाही भारतीय संघ हस्तांदोलनासाठी येणार नाही याची जाणीव झाली आणि ते ड्रेसिंग रूमच्या दिशेनं जाण्यास वळले.