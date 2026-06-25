Massive Earthquake: मैदानात सामना सुरू होता अन् अचानक जमीन हादरू लागली... तीव्र भूकंपावेळीचा Video Viral

Venezuela Earthquake News: बुधवारी संध्याकाळी व्हेनेझुएलामध्ये काही मिनिटांच्या अंतरात दोन मोठे भूकंप झाले. त्यामुळे मोठे नुकसात झाले आहे. या आपत्तीमध्ये हजारो लोकांचे जीव गेले असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. व्हेनेझुएलाची राजधानी कॅराकससह अनेक ठिकाणी इमारतीही कोसळल्या असून सर्वत्र धूळीचे लोट दिसत होते. या भूकंपाचे अनेक व्हिडिओही व्हायरल होत आहे. यातीलच एका मैदानातील सामन्याचाही व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. .Afghanistan Earthquake: अफगानिस्तान पुन्हा हादरलं! पूर्व प्रांतात ५.२ रिश्टर स्केलच तीव्रतेचा भूकंप; नैसर्गिक आपत्तीचा इशारा.या व्हिडिओमध्ये दिसते की व्हेनेझुएलाच्या कॅराकसमध्ये सुरू असलेल्या बेसबॉलच्या सामन्यादरम्यानही भूकंपाचे धक्के बसले होते. त्यामुळे गोंधळ झाला. एस्तादियो युनिव्हर्सितारियोमध्ये मेरिनेरोस आणि सेनेडोरेस यांच्यात हा बेसबॉलचा सामना सुरू होता. सामना नेहमीप्रमाणे सुरू होता, पण सुरुवातीला अचानक जमीन हादरू लागल्याने खेळाडू आणि प्रेक्षक गोंधळले. पण भूकंपाची तीव्रता वाढत गेल्यानंतर मात्र भीतीचे वातावरण पसरले..व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की जमीन हादरू लागल्यानंतर खेळाडू धावत मैदानाच्या मधोमध जमा झाले. प्रेक्षकांनाही त्यांच्या जागा सोडून स्टेडियममधील सुरक्षित ठिकाणी जाण्याची सुचना देण्यात आली. त्यात लाईट्सचे खांब आणि स्टेडियममधील गोष्टी जोरजोरात हालताना दिसत आहेत. तसेच लोकंही आसरा शोधत होते..खरंतर संपूर्ण व्हेनेझुएला या दोन मोठ्या भूंकापाने हादरले आहे. यूएस जिओलॉजिकल सर्व्हे (USGS) कडून भूकंपाची तीव्रतेची माहिती दिली आहे. त्यांच्या सर्व्हेनुसार पहिला भूकंप ७.१ तीव्रतेचा आणि दुसरा भूकंप ७.५ तीव्रतेचा होता. हे दोन्ही भूकंप काही वेळाच्या अंतरातच झाले. या भूकंपाचे धक्के व्हेनेझुएलाच्या अनेक जिल्ह्यांनाही जाणवले आहेत, त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे..Gujarat Earthquake Today : पहाटे गुजरात हादरलं; कच्छ भागात भूकंपाचे धक्के, भूकंपशास्त्र विभागाची माहिती.या भूंकापामुळे परिस्थिती चिंताजनक झाल्याची माहिती गृहमंत्री डियोसडाडो कॅबेयो यांनी दिली आहे. तसेच त्यांनी लहानमुले आणि वृद्ध व्यक्तींची विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन केले. सध्या तिथे बचाव कार्याला वेग आला असून विविध मदत पथके सक्रिय झाली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.