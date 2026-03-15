State Level Kabaddi: रत्नागिरीच्या वाघजाई संघाला राजस्थरीय कबड्डीचे विजेतेपद; अजिंक्य पवार मालिकावीर

मुंबईतील १५ मातब्बर संघांना मागे टाकत रत्नागिरीच्या वाघजाई क्रीडा मंडळाने संपूर्ण स्पर्धेत उठावदार कामगिरी करत स्वामी समर्थ क्रीडा मंडळाच्या राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धेत विजेतेपद मिळवले..Men's Kabaddi: नाशिक, रत्नागिरी, मुंबईतील संघ उपांत्य फेरीत; राज्यस्तरीय पुरुष कबड्डी स्पर्धा, आता अंतिम चार फेरीची चुरस .वाघजाई आणि नाशिकच्या ब्रम्हा स्पोर्ट्स क्लब या संघात अंतिम लढत झाली आणि पहिल्या सामन्यापासून सुसाट आणि भन्नाट खेळ करणाऱ्या वाघजाईने पहिल्या पाच मिनिटांतच आपणच जिंकणार, असा खेळ केला. एकतर्फी झालेल्या या सामन्यात अजिंक्य पवारच्या जोशपूर्ण चढायांमुळे वाघजाईने ब्रम्हाचे आव्हान ३९-१६ असे उधळून लावत अजिंक्यपद पटकावले. अजिंक्यच या दिमाखदार स्पर्धेचा मानकरी ठरला..पहिल्या पाच मिनिटांत लोण चढवत वाघजाईने घेतलेल्या २०-९ या आघाडीने सामन्याचे चित्र जवळजवळ स्पष्ट केले होते आणि तसेच घडले. अजिंक्य पवारच्या आक्रमक खेळाने वाघजाईला अजिंक्यपदाचा करंडकच आधीच बहाल केला होता. ब्रम्हा स्पोर्ट्स क्लबचा आकाश शिंदे, वैभव कांबळे, रत्नेश पाटील तसेच अन्य एकाही खेळाडूला वाघजाईशी संघर्षही करता आला नाही. त्यामुळे मध्यांतराला वाघजाईने २५-९ अशी आघाडी घेत सामनाच संपवला होता..Kabaddi : जतिन विंदेच्या तूफानाने वाघजाईला रोखले; स्वामी समर्थ कबड्डीत दुसर्या दिवशीही थराराची मेजवानी.उत्तरार्धात ब्रम्हाच्या खेळाडूंनी केवळ हरण्याची औपचारिकता पूर्ण केली आणि वाघजाईने जेतेपदाच्या थाटात त्यावर शिक्कामोर्तब केले. अजिंक्यने चढाईचे दहा गुण मिळवत आपला दबदबा अंतिम फेरीतही दाखवला. तोच मालिकावीरही ठरला. त्यांचाच शुभम शिंदे सर्वोत्तम पकडवीर तर ब्रम्हाच्या आकाश शिंदेला सर्वोत्तम चढाईवीराचा मान मिळाला. अक्षय तावडेला सर्वोत्तम उपयुक्त खेळाडूचा पुरस्कार लाभला.