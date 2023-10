Children Healthy Foods : पोट भरतंय म्हणून मुलांना काहीही खायला देऊ नका,हे पदार्थ बंद करा मुलांना दिर्घायुषी बनवा!

By

Children Healthy Foods : धावपळीच्या जीवनात मुलांचे संगोपन करणे हे खूप अवघड काम झाले आहे. त्यातही विभक्त कुटुंब असेल तर काही सांगायलाच नको. विशेषतः मुलांच्या आहाराबाबत अधिक काळजी घेतली जात नाहीय. आई वडिलांनाच जेवण बनवण्याचा कंटाळा येतो त्यामुळ पार्सल नाहीतर हॉटेल यामुळ मुलांच्या पोटाचा विचार केला जात नाही.

सध्याच्या काळातील जंक फूड, तळलेले पदार्थ आणि मसालेदार पदार्थांमुळे मुलांच्या आरोग्याचे खूप नुकसान होत आहे. बऱ्याच वेळा, निरोगी पदार्थांमध्ये हानिकारक रसायने देखील आढळतात. जे आहारातून वगळणे आवश्यक आहे.(Do not feed these foods to children)

तुम्ही तुमच्या मुलाला हे पदार्थ पोट भरतंय म्हणून खायला घालत असाल तर ही सवय ताबडतोब सोडा. मुलांमध्ये खाण्याच्या चांगल्या सवयींसह घरगुती पदार्थ खाण्याचा प्रयत्न करा. जेणेकरून मुले भविष्यात निरोगी आणि दिर्घायुषी होतील.

साखरेचे पदार्थ

मुलांना कोल्ड्रिंक्स आणि साखरयुक्त पदार्थ देणे बंद करा. यामुळे मुलांचे वजन तर वाढतेच पण दातांमध्ये किडही लागते. मुलाने गोड काही मागितले तर त्याला हेल्दी ऑप्शन द्या. फळे, दही किंवा मैद्याच्या स्नॅक्सऐवजी कडधान्यापासून तयार केलेले चटपटीत उसळ,भेळ असे स्नॅक्स द्या. जेणेकरून मुलांची रोगप्रतिकार शक्ती वाढेल.

पॅकेज्ड फूड

बहुतेक प्रक्रिया केलेले पदार्थ पॅकेज्ड फूड पॅकेट्समध्ये आढळतात. जे कृत्रिम रंग, चव तसेच सोडियमचे प्रमाण जास्त प्रमाणात भरलेले असतात. ते खाल्ल्याने लहानपणापासूनच मुलांमध्ये हृदयविकार, लठ्ठपणा आणि फॅटी लिव्हर सारखे आजार होण्याचा धोका असतो.

मुलांना लहानपणापासूनच खाण्यासाठी निरोगी पदार्थ द्या. जसे भाज्या, फळे, ओटमील, मांसाहार ,दुग्धजन्य पदार्थ हे पदार्थ ताजे असतानाच मुलांना देण्याचा प्रयत्न करा. हे पदार्थ पॅकेजमध्ये सहज मिळतात.

ब्रेकफास्ट सिरीअल्स

ब्रेकफास्ट सिरीअल्स मुलांना खाण्यासाठी बाजारात अनेक फ्लेवर ब्रेकफास्ट सीरियल्स उपलब्ध आहेत. या मालिका साखर आणि कृत्रिम चवीने भरलेल्या आहेत. हे खाल्ल्याने मुलांच्या रक्तातील साखरेची पातळी खूप वेगाने वाढते आणि ऊर्जा मिळते. परंतु लवकरच ही साखरेची पातळी कमी होते.

ज्यामुळे मुलांना आळस वाटू लागतो. असा नाश्ता करून मुलांना शाळेत पाठवत असाल तर ही सवय ताबडतोब बंद करा. या साखरयुक्त तृणधान्यांमुळे मुलांमध्ये रक्तातील साखर कमी झाल्यामुळे एकाग्रता कमी होते. (Children Health Tips)

तळलेले पदार्थ

रोज बाजारात तसेच घरी मुलांना तळलेले पदार्थ खाऊ घालून टाळावे. पुरी, डम्पलिंग, समोसे, फ्रेंच फ्राईज रोज खाल्ल्याने लठ्ठपणा आणि हृदयविकाराचा धोका वाढतो. मुलांना तळलेले आणि भाजण्याऐवजी ग्रिल करून किंवा बेकिंग करून खाऊ घालावे. जेणेकरून हानिकारक संपृक्तता टाळता येईल.

सोडा आणि कोल्ड्रिंक्स

जर मुलांनी सोडा ड्रिंक्स सारख्या गोष्टींची मागणी केली असेल तर ती घरच्या घरी बनवलेले लिंबूपाणी, मँगो शेक, ताज्या फळांच्या रसाने पूर्ण करा. बाजारात मिळणारे सोडा पेये लहान मुलांसाठी अत्यंत हानिकारक असतात. याशिवाय त्यात कॅलरीजचे प्रमाणही खूप जास्त आहे जे हानिकारक आहे.