Daily Walking Benefits: रोज चालणे शरीरासाठी किती फायदेशीर? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत

Daily Walking Benefits: आधुनिक जीवनशैलीत अनेक जण दिवसातून ८-१० तास एकाच ठिकाणी बसून राहतात किंवा शरीराला पुरेशी हालचाल मिळत नाही. यामुळे अनेक आरोग्याचा समस्यांनी सामना करावा लागतो. अशा वेळेस डॉक्टर नियमित चालण्याची सवय अंगिकारण्याचा सल्ला देतात. पण ही सवय खरोखरच शरीरासाठी किती फायदेशीर आहे. ते तज्ज्ञांकडून जाणून घेऊया
Monika Shinde
Updated on

Daily Walking Benefits: आधुनिक जीवनशैलीत अनेक जण दिवसातून आठ ते दहा तास एकाच ठिकाणी बसून राहतात किंवा शरीराला पुरेशी हालचाल मिळत नाही. यामुळे अनेक आरोग्य समस्या निर्माण होतात, जसे की वजन वाढणे, हृदयविकाराचा धोका, उच्च रक्तदाब आणि मानसिक ताण.

