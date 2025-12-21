Daily Walking Benefits: रोज चालणे शरीरासाठी किती फायदेशीर? जाणून घ्या तज्ज्ञांचे मत

Daily Walking Benefits: आधुनिक जीवनशैलीत अनेक जण दिवसातून आठ ते दहा तास एकाच ठिकाणी बसून राहतात किंवा शरीराला पुरेशी हालचाल मिळत नाही. यामुळे अनेक आरोग्य समस्या निर्माण होतात, जसे की वजन वाढणे, हृदयविकाराचा धोका, उच्च रक्तदाब आणि मानसिक ताण..अशा परिस्थितीत डॉक्टर नियमित चालण्याची सवय अंगिकारण्याचा सल्ला देतात. पण ही सवय खरोखरच शरीरासाठी किती फायदेशीर आहे? ते तज्ज्ञांकडून जाणून घेऊया.Uttarakhand Tourism: उत्तराखंडला फिरायला जाताय? लपलेली मंदिरे आणि निसर्गरम्य ठिकाणं अनुभवायला विसरू नका!.चालण्याचे शरीरावर होणारे फायदे कोणते?हृदयाचे आरोग्य सुधारतेरोज ३०- ६० मिनिटे चालल्यास हृदयाची पंपिंग सुधारते, रक्ताभिसरण सुरळीत होते आणि हृदयविकारांचा धोका कमी होतो.वजन नियंत्रित ठेवतेचालणे हा नैसर्गिक आणि सोपा व्यायाम आहे. यामुळे कैलोरी जळते, चरबी कमी होते आणि शरीराचा चयापचय सुधारतो.स्नायू आणि हाडे मजबूत होतातनियमित चालल्याने पाय, गुडघे, पाठ व पाठवायू यातील स्नायू मजबूत होतात. हाडे मजबूत राहतात आणि जोडांमध्ये दुखणे कमी होते.मानसिक आरोग्यासाठी फायदेशीरचालणे स्ट्रेस कमी करते, मूड सुधारते आणि उदास किंवा चिंता दूर ठेवण्यास मदत करते.रक्तदाब आणि साखर नियंत्रित राहतेनियमित चालल्यास इन्सुलिन चांगली सुधारते आणि रक्तातील साखर नियंत्रित राहते..तज्ज्ञांचा सल्लादररोज ३०-६० मिनिटे चालणे शरीर आणि हृदयासाठी फायदेशीर आहे.सुरुवातीला थोड्या वेळा चालणे सुरु करा आणि हळूहळू कालावधी वाढवा.योग्य शूज आणि सरळ पद्धतीने चालणे महत्वाचे आहे, ज्यामुळे दुखापत टाळता येते..Year Ender 2025: 2025 मध्ये विद्यार्थ्यांची पसंती कोणत्या विद्यापीठांना मिळाली? वाचा NIRF 2025 टॉप युनिव्हर्सिटी यादी.चालण्यासाठी काही टिप्ससकाळी किंवा संध्याकाळी चालणे जास्त फायदेशीर ठरते.चालताना मोबाईल किंवा इतर गोष्टी टाळा, मन शांत ठेवून चालणे अधिक प्रभावी ठरते.गरम वातावरणात चालण्यापूर्वी पाणी प्यावे आणि शरीर तयार करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.