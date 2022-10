Amazon Quiz: ॲमेझॉन वर द्या पाच सोपी प्रश्नांची उत्तरे अन् जिंका 500 रुपये

दिवाळीनिमित्त अनेक ॲप्स आणि वेबसाईट वेगवेगळे ऑफर देत आहे. विशेषत: शॉपिंग किंवा फूड ॲपवर ग्राहकांसाठी विशेष ऑफर उपलब्ध केले जात आहे. असाच एक ऑफर ॲमेझॉनकडून देण्यात आलाय.

ॲमेझॉनने एक क्वीज ऑफर दिली आहे. या क्वीजच्या माध्यमांतून तुम्ही जर पाच सोपी प्रश्नांची उत्तरे दिली तर तुम्हाला ५०० रुपये जिंकता येणार. चला तर जाणून घेऊया ही क्वीज नेमकी काय? (diwali special offer Amazon Quiz)

ॲमेझॉनचा हा डेली क्वीज असून दररोज सकाळी 8 वाजता सुरू होणार तर रात्री 12 पर्यंत हा असणार. या क्वीजमध्ये सामान्य ज्ञान (GK) आणि करंट अफेयर्सचे प्रश्न असणार. जर तुम्ही उत्तरे बरोबर दिली तर तुम्हाला ५०० रुपये मिळणार.

क्वीज दरम्यान प्रत्येक प्रश्नाला चार ऑप्शन दिले जातात आजच्या क्वीजचा जो कोणी विजेता असणार त्याचे नाव दुसऱ्या जाहीर करण्यात येतं.

जर तुमच्याकडे ॲमेझॉन ॲप नाही तर सर्वात आधी हे ॲप तुमच्या मोबाईल किंवा लॅपटॉपमध्ये इंस्टॉल करा.

इंस्टॉल केल्यानंतर साईन इन करा.

त्यानंतर ॲप ओपन करा आणि होमस्क्रीनला खाली स्क्रोल करा. तिथे तुम्हाला ॲमेझॉन क्वीजचे बॅनर दिसेल.

तिथे तुम्हाला पाच प्रश्व दिसतील.

आजचे पाच प्रश्न -

प्रश्न १ : In the recently concluded T20I series between India and Australia, who was named the Player of the Series?

उत्तर : Axar Patel.

प्रश्न २ : In the upcoming movie ‘Godfather’ starring Chiranjeevi, which of these famous actresses would be seen in a key role?

उत्तर: Nayanthara.

प्रश्न ३: Recently the Prime Minister’s scheme for mentoring young authors was launched by the Ministry of Education, named what?

उत्तर : YUVA 2.0

प्रश्न ४ : This famous scientist was born in which present day country?

उत्तर : Croatia.

प्रश्न ५ : What is this structure called?

उत्तर: London Eye