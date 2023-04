Radhika Merchant Bag Price : जगभरातले सेलिब्रिटी आले पण चर्चा अंबानीच्या सुनेच्या पर्सची

By

Radhika Merchant Bag Price : अंबानी कुटूंबाची होणारी सुन राधिका मर्चेंट एक फॅशन आयकॉन आहे. तिच्या स्टाइल आणि लूक अनेकांच्या पसंतीस उतरत आहे. मागील आठवड्याच्या शेवटी मुंबईमध्ये नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) चा उद्घाटन सोहळा पार पडला.

या सोहळ्यात अनेक दिग्गज लोकांनी हजेरी लावली. देशा विदेशातील अनेक लोक या सोहळ्यात सहभागी झाले होते. अशात अंबानी कुटूंबाची होणारी सून राधिका मर्चेंटच्या हर्मीस केली मॉर्फोस बॅगने सर्वांच लक्ष वेधून घेतलं. तेव्हापासून या बॅगची सर्वत्र चर्चा आहे. पण तुम्हाला या बॅगची किंमत माहिती आहे का? चला तर सविस्तर जाणून घेऊया. (do you know radhika merchant hermes expensive bag price )

बॅगची विशेषत:

राधिकाने जी बॅग कॅरी केली होती त्या बॅगचा साइज दिसायला खूप लहान होता. ही बॅग रोज गोल्ड, स्पिनेल जेमस्टोन, व्हाइट गोल्ड, सॉलिड सिल्वर आणि डायमंड्सनी तयार करण्यात आली होती.

या कलेक्शनमध्ये अशी वेरायटी होती जी लाइफस्टाइलच्या अनेक पैलूंना दाखवते. ज्यामध्ये एकदा गोलाकार, दोनदा गोलाकार, डेकोलेटच्या डिपमध्ये मागच्या भागात कॅस्केडिंग, मुल्यवान हिरे जडीत क्लॅप्सचा समावेश होता.

केली डिजाइनला एका हटके इवनिंग बॅगमध्ये रुपांतरीत करण्यात आले होते. ज्याला हाय क्वालिटीची स्टर्लिंग चांदीच्या क्वालिटीपासून बनविण्यात आले होते.

बॅगची किंमत

जेन फाइंड अॅपनुसार या बॅगची किंमत 20,14,6350 आहे. साइज आणि कस्टमाइजेशनुसार याची किंमतही बदलू शकते.