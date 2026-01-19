लाइफस्टाइल

Healthy Lifestyle: ५ मिनिटांची एक्स्ट्रा झोप, २ मिनिटांचं एक्स्ट्रा चालणं तुमचं आयुष्य एक वर्षाने वाढवतं! वाचा संशोधन काय सांगतात

Healthy Habits to Live Longer: दररोज फक्त ५ मिनिटे जास्त झोप आणि २ मिनिटे चालण्याचा समावेश केल्यास आयुष्य आणि आरोग्य दोन्ही सुधारू शकते, असा नवा अभ्यास सांगतो.
Healthy Lifestyle Changes for Longer Lifespan

New Research Reveals How Tiny Daily Habits Can Increase Life Expectancy

Anushka Tapshalkar
Small Lifestyle Changes to Boost Lifespan: बदलती जीवनशैली, बदलतं वातावरण, भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, राहणीमान, असंतुलित आहार यामुळे आजच्या घडीला आयुषमान कमी कमी होत चाललं आहे. पण दररोजच्या सवयींमध्ये काही अगदी छोटासे बदल केले तर दीर्घायुष्य आणि चांगलं आरोग्य मिळू शकतं, असा महत्त्वाचा निष्कर्ष एका नव्या आंतरराष्ट्रीय संशोधनातून समोर आला आहे. फक्त पाच मिनिटं अधिक झोप घेणं आणि दोन मिनिटं जलद चालणं किंवा जिने चढणं यामुळे आयुष्य सरासरी एक वर्षाने वाढू शकतं, असं या अभ्यासात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

