Healthy Lifestyle: ५ मिनिटांची एक्स्ट्रा झोप, २ मिनिटांचं एक्स्ट्रा चालणं तुमचं आयुष्य एक वर्षाने वाढवतं! वाचा संशोधन काय सांगतात

Small Lifestyle Changes to Boost Lifespan: बदलती जीवनशैली, बदलतं वातावरण, भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, राहणीमान, असंतुलित आहार यामुळे आजच्या घडीला आयुषमान कमी कमी होत चाललं आहे. पण दररोजच्या सवयींमध्ये काही अगदी छोटासे बदल केले तर दीर्घायुष्य आणि चांगलं आरोग्य मिळू शकतं, असा महत्त्वाचा निष्कर्ष एका नव्या आंतरराष्ट्रीय संशोधनातून समोर आला आहे. फक्त पाच मिनिटं अधिक झोप घेणं आणि दोन मिनिटं जलद चालणं किंवा जिने चढणं यामुळे आयुष्य सरासरी एक वर्षाने वाढू शकतं, असं या अभ्यासात स्पष्ट करण्यात आलं आहे..हा अभ्यास आठ वर्षांच्या काळात सुमारे ६० हजार लोकांच्या आरोग्याच्या सवयी आणि जीवनशैलीवर आधारित होता. संशोधनानुसार, झोप, शारीरिक क्रियाकलाप आणि आहार या तीन गोष्टी एकत्रितपणे सुधारल्यास त्याचा परिणाम स्वतंत्र सवयींपेक्षा अधिक सकारात्मक होतो.संशोधकांच्या मते, दररोजच्या आहारात अर्धी वाटी जास्त भाज्यांचा समावेश केल्यासही आयुष्य वाढण्यास मदत होऊ शकते, विशेषतः ज्यांच्या झोपेच्या, व्यायामाच्या आणि आहाराच्या सवयी सध्या खराब आहेत त्यांच्यासाठी हे फायदेशीर ठरू शकते..Explained: मोबाईल-कॉम्प्युटरच्या अतिरेकी वापरामुळे मानदुखीचा धोका वाढतोय, जाणून घ्या कारणं अन् उपाय.आदर्श सवयी म्हणजे काय?दररोज ७ ते ८ तासांची झोप, किमान ४० मिनिटे मध्यम ते तीव्र स्वरूपाची शारीरिक हालचाल आणि संतुलित आहार पाळल्यास नऊ वर्षांपेक्षा अधिक आयुष्य आणि निरोगी जीवनकाळ वाढू शकतो, असे The Lancet eClinicalMedicine या जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासात सांगण्यात आले आहे.संशोधकांनी स्पष्ट केलें की, जर फक्त झोपेवरच भर दिला तर एक वर्ष आयुष्य वाढवण्यासाठी सुमारे २५ मिनिटं जास्त झोप घ्यावी लागेल. मात्र झोपेसोबतच आहार आणि हालचालींमध्ये थोडा सुधार केला, तर कमी बदलातूनही मोठा फायदा मिळू शकतो..दरम्यान, The Lancet मध्ये प्रकाशित झालेल्या आणखी एका संशोधनात असे आढळले की, दररोजच्या दिनक्रमात फक्त पाच मिनिटे अधिक चालल्यास मृत्यूचा धोका सरासरी १० टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो. विशेषतः कमी हालचाल करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये हा धोका सुमारे ६ टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो.याशिवाय, दिवसातील बसून घालवला जाणारा वेळ जर ३० मिनिटांनी कमी केला, तर एकूण मृत्यूदरात सुमारे ७ टक्के घट होऊ शकते, असा निष्कर्ष १ लाख ३५ हजारांहून अधिक लोकांच्या माहितीवर आधारित अभ्यासातून समोर आला आहे..Processed Food Side Effects: तुम्ही पदार्थ खाता की पदार्थ तुम्हाला खातो? प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांमुळे स्थूलता,मधुमेह, हृदयरोगाचा धोका.पण, संशोधकांनी याबाबत सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं आहे की हे निष्कर्ष वैयक्तिक वैद्यकीय सल्ला म्हणून वापरू नयेत, तर समाजाच्या आरोग्यासाठी लहान बदल किती प्रभावी ठरू शकतात हे दर्शवणारे संकेत म्हणूनच पाहावेत.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.