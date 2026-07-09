लाइफस्टाइल

घरातील हिरवाई : आनंद आणि ऑक्सिजन

घरातील कुंड्यांतील झाडे, फुले, फळे, पक्षी आणि फुलपाखरांच्या सहवासातून तयार झालेली हिरवाईची छोटीशी दुनिया; निसर्गसंपन्न बागेतून मिळणारा आनंद, सुगंध, चव आणि कुटुंबासाठीचा नैसर्गिक प्राणवायू
Using kitchen waste as natural compost helps maintain healthy plants and encourages eco-friendly gardening at home.

Using kitchen waste as natural compost helps maintain healthy plants and encourages eco-friendly gardening at home.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रा. डॉ. विलीना इनामदार

माझ्या घरातील बागेत कोण कोण येते? मुनिया येतात, नी शिंजीर येतात, टपटप दाणे टिपून जातात. बागेची हिरवाई, दाणे टिपणारे व मातीच्या सुगडातील थंडगार पाणी पिणारे पक्षी हे माझ्या बागेचे वैभवच!

बागेतल्या कढीपत्याच्या फक्कड फोडणीने माझी कढी, आमटी आणि सूप चविष्ट होतेच; पण त्याच्या लाल काळ्या फळांचे जेवण करायला येणारे बुलबुल जोडपे मेहुण जेवल्याचे समाधान आम्हाला देऊन जाते. नेमाने दिलेले पातळ ताक आणि मातीत खोचलेला हिंगाचा खडा त्याचे निरोगीपण जपतो.

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