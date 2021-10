कॉमन फ्रेंडमुळे, ऑफिसात एकत्र काम केल्याने अनेकजण आपल्या संपर्कात येत असतात. त्यापैकी काही जणांशी रॅपो जमतो. तर काही जणांशी नाही. मात्र रॅपो जमलेल्यांशी तुमच्या मस्त गप्पा रंगतात. काही आवडी- निवडी जुळतात. त्यामुळे मैत्री अधिक खुलते. पण या ग्रुपमधल्या तिला आणि त्याला एकमेकांबद्दल स्पेशल फिलिंग यायला लागले. त्याच्याशी-तिच्याशी फोनवर बोलावं सतत असं वाटायला लागतं. हे फिलिंग स्पेशल आहे हे कळल्यावर त आणखीच वेगळं वाटायला लागतं. तुम्ही त्याच्या-तिच्याबरोबर रिलेशनशीप ठेवण्याबाबत सिरियस असाल तर अजिबात वेळ दवडू नका, भेटा एकमेकांना, जाणून घ्या दोघांविषयी. पण पहिल्यांदाच जर अशाप्रकारे डेटवर जाणार असाल तर गोंधळ उडणे साहजिक आहे. अशावेळी तिथे गेल्यावर काय बोलावं हेच सुचेनासे होईल. तुमच्यातला संवाद ती संध्याकाळ मेमोरेबल होण्यासाठी सध्या फक्त एकमेकांच्या आवडीनिवडी जाणून घेण्यावर भर द्या. तरीही हे कसं जाणून घ्यायचं असा प्रश्न पडला असेल तर, या टिप्स फॉलो करा.

स्वतःविषयी बोला

हा वेळ तुमच्या दोघांचा असणार आहे. या भेटीतून तुम्हाला एकमेकांना अधिक चांगल्या प्रकारे जाणून घ्यायचे असेल तर विविध विषयांवर सखोल चर्चा करण्यासाठी तयार रहा. तुमची पार्श्वभूमी कशी आहे, हे जाणवून द्या. अगाच उथळ, मजेशीर गोष्टींबाबत बोलणे शक्यतो टाळा.

तुमच्या महत्वाकांक्षा सांगा

तुमच्या आयुष्यातील महत्वाकांक्षा, उद्दीष्टे काय आहेत यावर चर्चा करून पहिली भेट मनोरंजक करा. मात्र या गोष्टी सांगताना मुलीला पैसे, स्टेटस आणि भौतिक गोष्टींनी इंप्रेस करणे टाळा. काही जण बहुतेकवेळा त्यांच्या करिअरविषयी बोलतात. पण त्यापेक्षा तुमच्या कामाबाबत बोला. जे पुरूष आयुष्यात काही ध्येय ठरवतात, असे पुरूष स्रियांना आवडतात.

खाण्याची आवड

प्रत्येकाची खाण्याची आवड वेगवेगळी असल्याने त्याचे त्याबद्दल एक मत असते. एकत्र जेवताना त्याबद्दल जाणून घअया, चर्चा करा. त्यांची पार्श्वभूमी, ते मुळचे कुठचे या विषयावर चर्चा करताना तिथल्या अन्नपदार्थांबद्दल जाणून घ्या. दोघांमध्ये याविषयी खूप मोकळेपणाने चर्चा रंगू शकते. त्यामुळे एकमेकांच्या कंपनीचा आनंद मिळण्यासाठी या गोष्टी महत्वाची भूमिका बजावतील.

Good music is always good for health