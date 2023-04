Relationship Tips

मुंबई : जेव्हा लोक नातेसंबंधात येतात तेव्हा त्यांना त्यांच्या नात्यातील प्रत्येक गोष्ट आवडते. जोडीदाराच्या आवडी-निवडीचा अवलंब करण्यासोबतच लोक नाते अधिक चांगले आणि घट्ट करण्याचा प्रयत्न करतात. कधीकधी त्यांना त्यांचे नाते योग्य दिशेने आहे की नाही हे माहीत नसते.

नात्यात सर्व काही सुरळीत चालले आहे की नाही हे न कळताच हळूहळू गोष्टी बिघडू लागतात आणि नातं बिघडायला लागतं. जेव्हा या जोडप्यातील वाद वाढू लागतात किंवा त्यांना नात्यात कंटाळा येऊ लागतो, तेव्हा त्यांच्यातील प्रेम कमी होऊ लागल्याचे कळते. (how to know that your relationship is strong)

जेव्हा काही समस्या येतात तेव्हा त्यांना जोडप्यांमधील बाँडिंगबद्दल देखील कळते. अशा परिस्थितीत प्रत्येक जोडप्याला हे माहीत असले पाहिजे की त्यांच्या नात्यात सर्व काही ठीक आहे की नाही, नाते किती मजबूत आहे हे शोधण्याचे काही मार्ग आहेत. तुमचे नाते किती मजबूत आणि आनंदी आहे हे तुम्हाला काही लक्षणांवरून कळू शकते.

आदर करणे

चांगले नाते ओळखण्याचा एक मार्ग म्हणजे जोडीदाराचे तुमच्याशी असलेले वागणे. स्वतःला विचारा, नात्यात तुम्ही एकमेकांचा आदर करता का ? एकमेकांचे शब्द समजतात का ? जर तुमचे उत्तर होय असेल तर नाते खूप मजबूत आणि आनंदी आहे.

पण जर उत्तर नाही असेल तर तुम्हाला तुमचे नाते मजबूत करण्यासाठी खूप काम करावे लागेल. एकमेकांचा आदर न केल्याने नात्याचा पाया कमकुवत होऊ लागतो.

रिलायन्स

कोणत्याही नात्याच्या बळकटीसाठी त्यांच्यात विश्वास असायला हवा. तुमचा दोघांचा एकमेकांवर किती विश्वास आहे ते तपासा. तुमच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची शंका किंवा गैरसमज नाही. एकमेकांवर विश्वास ठेवला तर नाते आनंदी होते.

सहकार्य करणे

नात्यात एकमेकांसोबत असणंही महत्त्वाचं असतं. तुमचा पार्टनर तुम्हाला किती सपोर्ट करतो ते पाहा. असे नाही की काही चूक झाल्यास तो तुम्हाला इतरांसमोर जबाबदार धरेल. जर तुमचा पार्टनर तुम्हाला प्रत्येक प्रसंगी साथ देत असेल आणि तुम्हीही तेच करत असाल तर समजून घ्या की नात्यात प्रेम आणि ताकद कायम आहे.

जवळीक

तुम्ही तुमच्या जोडीदारापासून किती दूर राहू शकता, ही गोष्टही नात्याची खोली सांगते. जर तुम्ही एका आठवड्यापेक्षा जास्त काळ तुमच्या जोडीदारापासून दूर राहू शकत नसाल आणि त्यांना खूप मिस करत असाल तर तुमच्या जोडीदारासोबतही असेच घडते, तर समजून घ्या की तुमच्या दोघांमध्ये खूप प्रेम आहे. मात्र, तुमच्या जोडीदारापासून दूर राहताना तुम्हाला फारसा रिकामापणा जाणवत नसेल, तर तुमच्या नात्यातील ताकद कमी होते.