एक्ससोबत मैत्री ठेवणे कितपत योग्य? जाणून घ्या दुष्परिणाम

आपल्या एक्ससोबत मैत्री ठेवणे कितपत योग्य आहे? ज्या व्यक्तीशी तुमचे प्रेमसंबंध होते अशा व्यक्तीशी प्रेमसंबंध तुटल्यानंतर मैत्री करणे,सहसा आव्हानात्मक ठरु शकते, हे तितकेच खरे आहेत. तुम्हाला त्यांच्यासोबत वावरताना दु:ख आणि विश्वासघाताच्या कडू क्षणांची आठवण येऊ शकते ज्यामुळे तुम्हाला त्रास होऊ शकतो. (What Happens When You’re Still Friends With An Ex)

जगभरातील तज्ञ म्हणतात की तुम्ही कधीही तुमच्या एक्ससोबत मित्रता ठेवू नका किंवा त्यांच्याशी मैत्री करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी स्वत: ला पुरेसा वेळ द्या. ही मैत्री अवघड आणि आपल्याला गोंधळात टाकणारी असू शकते.

हेही वाचा: Diary Writing : तुम्हीही लावा डायरी लिहिण्याची सवय, जाणून घ्या फायदे

काही लोक त्यांच्या एक्स व्यक्तीशी उत्तम नातेसंबंध ठेवण्यास यशस्वी होतात. जर तुम्ही एकत्र काम करता किंवा एकाच कार्यालयात काम करतात. तर तुमच्यात आदरयुक्त नातेसंबंध असण्याला प्राधान्य द्यावे.

एक्स सोबत मैत्री ठेवणे, हे अत्यंत त्रासदायकही ठरु शकते. विशेषत: जर तुम्ही ब्रेकअपपासून सावरले नसाल तर अनेक भावना तुमच्यामध्ये उद्भवू शकतात. एवढचं काय तर अस्वस्थता आणि गोंधळही निर्माण होऊ शकतो. ज्यामुळे तुमच्यावर पुनर्विचार करण्याची वेळ येऊ शकते.

हेही वाचा: Photo Story: उन्हाळ्यात करा काहीतरी हटके! कला शिबिराने सुट्टी होईल यादगार

जेव्हा तुम्ही एखाद्या एक्स व्यक्तीशी मैत्री करता आणि नवीन नातेसंबंधात देखील असता तेव्हा समस्या अधिक निर्माण होण्याची शक्यता जास्त असते. तुम्ही तुमच्या नवीन जोडीदाराची तुमच्या एक्स सहकाऱ्याशी तुलना करता. ही तुलना तुमच्या सध्याच्या नातेसंबंधावर परिणाम करू शकते, ज्यामुळे तुम्ही विभक्त होण्याच्या उंबरठ्यावर येऊ शकता. कारण कोणत्याही जोडीदाराला एक्ससोबत सतत केलेली तुलना आवडत नाही.

हेही वाचा: घरात चप्पल वापरणं योग्य आहे का? शूज काढण्याची परंपरा का आहे? जाणून घ्या

एक्सशी मैत्री करताना तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराच्या भावनांचाही विचार करावा लागेल. तुमच्या जोडीदाराला कदाचित असुरक्षित वाटू शकते किंवा त्यांना एक्स सोबत असलेली तुमची मैत्री आवडणार नाही.

जेव्हा तुम्ही एखाद्या एक्स व्यक्तीशी मैत्री करता तेव्हा ते तुमच्यावरही अवलंबून असते. तुमचा आत्ताचा जोडीदार समजूतदार असेल आणि तुम्ही त्याला विश्वासात घेऊन एक्सशी मैत्री करत असाल तर उत्तमच आहे.मात्र एक्सशी मैत्री महागात पडू नये,याची काळजी घेणे, तुमच्याच हातात आहे.