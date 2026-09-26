Leg Cramps: रात्री पायात तीव्र कळ; स्नायू आखडतात अन् झोप उडते! जाणून घ्या शरीरातील पाण्याची कमतरता की गंभीर आजार?

Leg Cramps at Night: रात्री गाढ झोपेत असताना अचानक पायाच्या स्नायूंमध्ये तीव्र कळ येऊन झोप उडणे, ज्याला सामान्य भाषेत 'पायात गोळा येणे' (Leg Cramps At Night) म्हटले जाते, हा अनुभव अनेक जण घेतात. काही वेळेस पायाचा मागचा भाग इतका आखडतो की काही सेकंद किंवा मिनिटे पाय हलवणेदेखील कठीण होऊन बसते. ही वेदना काही काळापुरती असली तरी त्या क्षणी होणारी अस्वस्थता अत्यंत त्रासदायक असते.अनेक जण या समस्येला सामान्य मानून दुर्लक्ष करतात. पण, ब्रिटनच्या नॅशनल हेल्थ सर्व्हिस (NHS) नुसार, जर हा त्रास वारंवार होत असेल, तर त्यामागे शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होणे, मज्जासंस्थेवर ताण किंवा काही औषधांचे दुष्परिणाम यांसारखी महत्त्वाची कारणे असू शकतात..रात्री पायात कळ येणे म्हणजे नेमके काय?वैद्यकीय भाषेत याला 'नॉक्टर्नल लेग क्रॅम्प्स' (Nocturnal Leg Cramps) म्हणतात. यामध्ये पायांच्या स्नायूंमध्ये अचानक आणि अनैच्छिक आकुंचन (Involuntary Contraction) होते. स्नायू अत्यंत कडक होतात आणि तीव्र वेदना सुरू होतात. ही कळ काही सेकंदांपासून ते काही मिनिटांपर्यंत राहू शकते. कळ निघून गेल्यानंतरही संबंधित स्नायूमध्ये काही तासांपर्यंत मंद वेदना किंवा संवेदनशीलता जाणवू शकते..Heart Health: हृदय निरोगी ठेवायचंय? कार्डिओलॉजिस्ट सांगतात २४ तासांचा सोपा रुटीन; काय खावं, किती व्यायाम करावा? सगळंच जाणून घ्या.पायात गोळा येण्याची मुख्य ६ कारणेशरीरात पाण्याची कमतरता (Dehydration): दिवसभरात पुरेसे पाणी न पिण्यामुळे स्नायूंमधील इलेक्ट्रोलाइट्सचे संतुलन बिघडते, ज्यामुळे रात्री क्रॅम्प्स येतात.औषधांचे दुष्परिणाम: उच्च रक्तदाबासाठी (High BP) वापरली जाणारी औषधे किंवा कोलेस्ट्रॉल कमी करणारी 'स्टॅटिन' (Statins) प्रकारची औषधे घेणाऱ्यांना हा त्रास होऊ शकतो.अति मद्यपान आणि यकृताचे आजार: मद्यपानामुळे शरीरातील पाण्याचे प्रमाण घटते आणि यकृताच्या (Liver) कार्यात अडथळा आल्याने स्नायूंवर परिणाम होतो..स्नायूंवर अतिरिक्त ताण: दिवसभर जास्त वेळ उभे राहणे, कडक उन्हात काम करणे किंवा अचानक जास्त व्यायाम केल्याने स्नायूंवर ताण येतो.पोषक घटकांची कमतरता: शरीरात कॅल्शियम, मॅग्नेशियम किंवा पोटॅशियम या खनिजांची कमतरता असल्यास मज्जासंस्थेचे संदेश स्नायूपर्यंत व्यवस्थित पोहोचत नाहीत.वाढते वय आणि गर्भावस्था: वय वाढल्यानंतर स्नायू कमकुवत होतात. तसेच गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यात शरीराचा भार वाढल्याने महिलांना हा त्रास अधिक होतो..झोपेत अचानक पायात कळ आल्यास काय कराल?सरळ उभे राहा: बिछान्यातून उठून सावकाशपणे जमिनीवर पाय ठेवून सरळ उभे राहण्याचा प्रयत्न करा. पायावर शरीराचा हलका भार पडल्यास क्रॅम्प लवकर कमी होतो.हळुवार स्ट्रेचिंग करा: पायाची बोटे वरच्या दिशेने (घोट्याकडे) ओढा, ज्यामुळे मागचे स्नायू स्ट्रेच होऊन आराम मिळेल.झोपण्यापूर्वी हलके व्यायाम: वारंवार हा त्रास होत असल्यास रात्री झोपण्यापूर्वी ५ मिनिटे पायाचे हलके स्ट्रेचिंग करा..Parenting Style: नॉर्वे-स्वीडनमध्ये मुलांना एकटं का सोडलं जातं? जाणून घ्या स्कैंडिनेवियन देशांमधील पेरेंटिंगचे '७' अनोखे नियम!.डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा?एखाद्या वेळी पायात गोळा येणे सामान्य असू शकते. पण, हा त्रास आठवड्यातून अनेकदा होत असेल, वेदना असह्य असतील किंवा पायावर सूज येत असेल तर वैद्यकीय तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे. स्वतःच्या मनाने कोणतीही पेनकिलर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स किंवा सप्लिमेंट्स सुरू न करता डॉक्टरांच्या सल्ल्याने मूळ कारणावर उपचार करणे योग्य ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.