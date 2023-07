Pros and Cons of Drinking Milk : दूध पिणे 'या' लोकांना देईल मरण यातना? तज्ज्ञांनीच दिला धोक्याचा इशारा!

Pros and Cons of Drinking Milk : दूध पिणं आरोग्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. यामध्ये कॅल्शियम, प्रोटीन, मॅग्नेशियम, व्हिटॅमिन ए, डी, ई इत्यादी भरपूर प्रमाणात असते, ज्यामुळे हाडे, दात मजबूत होतात. लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत प्रत्येकाने रोज एक ग्लास दूध प्यायलाच हवे. परंतु आयुर्वेदानुसार काही शारीरिक समस्या असल्यास दूध पिणं योग्य मानलं जात नाही.

दूध पिण्याचे असंख्य फायदे आहेत कारण त्यात सर्व पोषक घटक असतात जे शरीराच्या चांगल्या कार्यासाठी जबाबदार असतात. कॅल्शियम, प्रथिने, व्हिटॅमिन बी 2 (राइबोफ्लेविन), व्हिटॅमिन बी 12, पोटॅशियम, फॉस्फरस, व्हिटॅमिन ए आणि व्हिटॅमिन डी सारखे पोषक घटक दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये मुबलक प्रमाणात आढळतात.

दूध हा संपूर्ण आहार मानला जातो आणि दररोज दूध प्यायल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करणे, हाडे आणि दातांचे आरोग्य वाढविणे, पचन सुधारणे, हृदय निरोगी ठेवणे, त्वचा आणि केसांचे आरोग्य सुधारणे, मानसिक आरोग्य राखणे इत्यादींसाठी फायदा होतो.

दुधाचे फायदे असूनही, दूध पिणे काही लोकांसाठी धोकादायक ठरू शकते. डॉ. विनोद शर्मा तुम्हाला सांगत आहेत की कोणत्या लोकांनी आणि का दुधाचे सेवन करू नये.

फॅटी लिव्हरच्या रुग्णांनी दूध पिऊ नये

फॅटी लिव्हरच्या समस्येने त्रस्त असाल तर दूध पिऊ नये, असे डॉक्टरांनी सांगितले. फॅटी लिव्हर ही अशी स्थिती आहे ज्यामध्ये यकृतात चरबी जमा होते, ज्यामुळे ते सूजते.

सूज येत असेल तर

ज्या लोकांना लॅक्टोज असहिष्णुता आहे म्हणजे ज्यांना दूध प्यायल्याने सूज येण्याची समस्या आहे, अॅसिडिटी किंवा उलट्या किंवा अतिसार या व्यतिरिक्त त्यांनी दूध पिऊ नये.

मळमळ होत असेल तर

ज्या लोकांना दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या सेवनामुळे मळमळ किंवा उलट्यांचा त्रास होतो त्यांनी दूध पिऊ नये. असे अनेक लोक असतात जे दुधाचा घोट प्यायल्यानंतर घाबरायला लागतात.

कॅन्सरच्या रुग्णांनी दुधापासून दूर राहावे

ज्यांना कॅन्सर आहे, मग तो प्रोस्टेट कॅन्सर असो, ब्रेस्ट कॅन्सर असो किंवा डिम्बग्रंथिचा कॅन्सर, अशा लोकांनी अजिबात दूध पिऊ नये.

एलर्जी असेल तर

ज्यांना दूध पिण्याची अॅलर्जी आहे, जसे की ज्यांना श्वास घेण्यास त्रास होतो, उलट्या होतात, स्टूलमधून रक्त येते, अशा लोकांनी अजिबात दूध पिऊ नये.

त्वचेचे आजार

जर तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा त्वचारोग असेल किंवा दूध प्यायल्याने त्वचेवर पिंपल्स, मुरुम, झाकण किंवा सुरकुत्या येण्याचा धोका असेल तर दूध पिणे टाळावे. याशिवाय हृदयरुग्णांनी दूध पिऊ नये.

हळदीचे दूध ठरू शकते धोकादायक

हळदीचे दूध पिणे आरोग्‍यासाठी अतिशय लाभदायी मानले जाते. मात्र हळदीचा गुणधर्म उष्‍म असतो आणि यामध्‍ये रक्‍त पातळ करणारा गुणधर्म असतो. यामुळे प्रत्‍येकसाठी हे फायदेशीरच होईल असे नाही, तर अनेकांचे यामुळे नुकसानही होऊ शकतो.

विशेषकरून ज्‍यांच्‍या शरीरात गरमी असते किंवा ज्‍यांना नाकातून रक्‍त येणे, पाईल्‍स, अशा समस्‍या असतात, त्‍यांना हळदीच्‍या सेवनाने त्रास होऊ शकतो. यामुळे त्‍यांचा अधिक रक्‍तस्‍त्राव होऊ शकतो.

दूध पिण्याची योग्य वेळ कोणती?

जेव्हा तुम्हाला भूक लागते तेव्हा तुम्ही दूध पिऊ शकता, कारण हा संपूर्ण आहार आहे. अन्न खाल्ल्यानंतर भूक न लागता दूध पिणे टाळावे. यामुळे दूध नीट पचत नाही. ते पचले नाही तर सर्दी, खोकला, जुलाब, उलट्या, ताप यासोबतच अपचनाचा त्रास होतो. कारण शरीराला न पचलेला पदार्थ बाहेर काढायचा असतो.

या गोष्टी लक्षात ठेवा