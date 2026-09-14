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रेल्वेत कुटुंबियांसोबत बसण्यासाठी सीट बदलता येते का? जाणून घ्या रेल्वेचा नियम...

Railway Seat Change Rules : काही वेळा दुसऱ्या प्रवाशासोबत स्वतःची सीटही बदलतात. मात्र, अशा प्रकारे स्वतःच्या मनाने दुसऱ्या सीटचा वापर करणे अडचणीचे ठरू शकते.
Railway Seat Change Rules

Railway Seat Change Rules

esakal

Shubham Banubakode
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ट्रेनने प्रवास करताना कुटुंबीय किंवा मित्रांची तिकिटे वेगवेगळ्या डब्यांत किंवा वेगवेगळ्या बर्थवर असतील, तर एकत्र बसण्याची इच्छा साहजिकच असते. अशावेळी एखादी सीट रिकामी दिसली की अनेकजण विचार न करता तिथे जाऊन बसतात. काही वेळा दुसऱ्या प्रवाशासोबत स्वतःची सीटही बदलतात. मात्र, अशा प्रकारे स्वतःच्या मनाने दुसऱ्या सीटचा वापर करणे अडचणीचे ठरू शकते.

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