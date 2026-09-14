रेल्वेत कुटुंबियांसोबत बसण्यासाठी सीट बदलता येते का? जाणून घ्या रेल्वेचा नियम...

ट्रेनने प्रवास करताना कुटुंबीय किंवा मित्रांची तिकिटे वेगवेगळ्या डब्यांत किंवा वेगवेगळ्या बर्थवर असतील, तर एकत्र बसण्याची इच्छा साहजिकच असते. अशावेळी एखादी सीट रिकामी दिसली की अनेकजण विचार न करता तिथे जाऊन बसतात. काही वेळा दुसऱ्या प्रवाशासोबत स्वतःची सीटही बदलतात. मात्र, अशा प्रकारे स्वतःच्या मनाने दुसऱ्या सीटचा वापर करणे अडचणीचे ठरू शकते..रेल्वेच्या नियमानुसार, आरक्षित बर्थवर त्या तिकिटावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाचाच अधिकार असतो. एखादी सीट काही वेळासाठी रिकामी दिसत असली, तरी ती आपोआप तुमची होत नाही. संबंधित प्रवासी आल्यानंतर त्याला सीट सोडावी लागू शकते. वाद निर्माण झाल्यास दंडात्मक कारवाईचाही सामना करावा लागू शकतो..ट्रेन सुटायला अवघी ५ मिनिटे? तरीही मिळू शकते तिकीट; पण कसं? जाणून घ्या रेल्वेचा नियम....कुटुंबातील सदस्याजवळ बसायचे असेल किंवा प्रवासादरम्यान एखादी बर्थ उपलब्ध असल्याचे दिसले, तर स्वतः निर्णय घेण्यापेक्षा ट्रेनमधील टीटीईशी संपर्क साधणे योग्य ठरते. उपलब्धता आणि नियम पाहून टीटीई तुम्हाला योग्य ती मदत करू शकतो. एखाद्या प्रवाशाकडे जनरल तिकीट असेल आणि आरक्षित डब्यात बर्थ उपलब्ध असेल, तर नियमांनुसार अतिरिक्त भाडे घेऊन टीटीई ती सीट अधिकृतपणे देऊ शकतो. त्यामुळे रिकामी बर्थ दिसली म्हणून थेट तिथे बसण्यापेक्षा टीटीईला विचारणे केव्हाही सुरक्षित असते..प्रवास रद्द झाला म्हणून स्वतःचे कन्फर्म तिकीट मित्र किंवा नातेवाईकाला देऊन त्याला प्रवास करू देणेही योग्य नाही. अधिकृत प्रक्रिया न करता तिकीट दुसऱ्याला देणे किंवा विकणे रेल्वेच्या नियमांविरोधात आहे. तपासणीदरम्यान असे आढळल्यास दंडासह कठोर कारवाई होऊ शकते..गणेशोत्सवात चाकरमान्यांचा कोकणचा प्रवास सुकर! सीएसएमटी-सावंतवाडी रेल्वे सुरु, 'अशी' करा सीट बुक .वेटिंग तिकीट कन्फर्म झाले नसेल, तर आरक्षित डब्यात जाऊन स्वतःहून सीट शोधणे टाळावं. अन्यथा अतिरिक्त भाडे किंवा दंड आकारला जाऊ शकतो. RAC किंवा वेटिंग प्रवाशांना डिजिटल माध्यमातून रिकामी सीट दिसली तरी त्यावर थेट बसता येत नाही. त्यासाठी टीटीईची परवानगी आवश्यक असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.