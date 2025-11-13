Sleeping with Crossed Legs: पायावर पाय ठेवून झोपणे शुभ कि अशुभ? जाणून घ्या यामागचे वैज्ञानिक कारण

Healthy Sleeping Position: आपल्या संस्कृतीत झोपण्याच्या आणि बसण्याच्या पद्धतींनाही खास महत्व दिलं गेलं आहे. त्यातीलच एक म्हणजे पायावर पाय ठेवून बसने किंवा झोपणे. ही सवय अनेकांना असते. ही कृती शास्त्रांनुसार शुभ मानली जात नाही. धर्मग्रंथ आणि ज्योतिष या दोन्ही दृष्टीकोनातून याचे काही खास कारण सांगितले गेले आहे..धार्मिक दृष्टीकोनातूनहिंदू धर्मग्रंथांनुसार, शरीराच्या प्रत्येक हालचालीचे ऊर्जावान परिणाम होतात. पाय ओलांडून झोपल्याने शरीरातील जीवनशक्तीचा प्रवाह विस्कळीत होतो असे मानले जाते, ज्यामुळे मानसिक आणि शारीरिक ऊर्जा कमी होते. काही मान्यतेनुसार, देवी लक्ष्मीला अशी अवस्था अप्रिय वाटते आणि आर्थिक प्रगतीला बाधा आणू शकते..Maharashtra Police Bharti 2025: महाराष्ट्र पोलीस भरतीसाठी अर्ज, पात्रता, वय आणि शारीरिक अटी काय आहेत? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर.पौराणिक संदर्भपौराणिक कथांमध्ये, भगवान श्रीकृष्ण त्रिभंगी मुद्रेत विश्रांती घेत असताना, चुकुन नावाच्या मुलीने त्यांना बाण मारल्याची कथा सांगितली पाठवली. यानंतर, लोकांचा असा विश्वास आहे की झालेच्या त्रिभंगी स्थितीत बसणे किंवा पाय ओलांडून झोपणे अशुभ आहे. किंवा कथेवरील श्रद्धा आणि आध्यात्मिक संदेश दोन्ही मिसळले जातात..ज्योतिषीय कारणज्योतिषशास्त्रानुसार, शरीराची दिशा आणि मुद्रा किंवा दोन्ही अनुकूल परिणाम देतात. दक्षिणेकडे तोंड करून झोपडी ठेवल्याने किंवा पायाकडे तोंड करून झोपडी ठेवल्याने नकारात्मक स्वप्ने आणि मानसिक अस्थिरता येऊ शकते असे मानले जाते. म्हणून, उत्तर किंवा पूर्वेकडे तोंड करून झोपणे नेहमीच शुभ मानले जाते..CA After 12th: CA बनण्यासाठी १२वी नंतर काय करावं? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जाणून घ्या.वैज्ञानिक दृष्टिकोनवैज्ञानिक दृष्टिकोनातून, पाय ठेवून झोपल्याने फक्त रक्तस्त्राव होतो. त्याचे काही परिणाम म्हणजे पाय सुन्न होणे, नीट झोप न येणे आणि शरीरात ताण येणे. म्हणूनच, आरामदायी आणि निरोगी झोपेसाठी पाय सरळ ठेवणे योग्य मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.