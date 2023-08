Vastu Tips : स्वप्नातील घर घेताना या गोष्टींची विशेष काळजी घ्या; अडचणींचा फेरा मागे लागणार नाही!

Vastu Tips : प्रत्येकजण स्वतःच्या घराचे स्वप्न पाहतो. प्रत्येकाला असे वाटते की त्याचे स्वतःचे घर असावे, ज्यामध्ये तो आपल्या कुटुंबासह आनंदाने राहू शकेल. अशा परिस्थितीत तुम्हीही घर घेण्याचा विचार करत असाल तर या वास्तू नियमांची नक्कीच काळजी घ्या.

घरात वास्तुदोष असेल तर कुटुंबातील सदस्य क्षणभरही शांततेने राहू शकत नाहीत. वास्तुदोषांमुळे घरात नेहमी अशांततेचे वातावरण असते. चला तर मग जाणून घेऊया ज्योतिषी चिराग बेजान दारूवाला यांच्याकडून घरामध्ये सुख-समृद्धीसाठी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात.( Vastu Tips : Keep these things in mind while buying a dream house)

घरासमोर घाण नाली असल्यास काय होईल?

घरासमोर घाण नाली असेल तर घरात नकारात्मकता येते. ही नकारात्मकता तुमच्यासाठी दुर्दैवी ठरू शकते. घर विकत घेण्यापूर्वी घरासमोर किंवा आजूबाजूला नाली नसल्याची खात्री करा. तुमच्या घराजवळ नाला असेल तर प्रशासनाच्या मदतीने ते झाकून टाका.

ज्योतिषाचार्य चिराग बेजान दारूवाला यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्या घरांसमोर घाण पाणी साचते, त्या घरातील सदस्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. घरांच्या मुख्य दरवाजासमोर कधीही पाणी साचू नये किंवा चिखल होऊ नये, असे केल्याने घरामध्ये वास्तुदोष निर्माण होतात. (Vastu Tips)

वास्तूनुसार या गोष्टी घराबाहेर ठेवल्याने घरातील सदस्यांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो आणि धनाची हानीही होते. म्हणूनच अशा वस्तू घरासमोरपासून दूर ठेवा.

घर खरेदी करताना किंवा बांधताना या गोष्टी लक्षात ठेवा

वास्तूमध्ये दक्षिण दिशा ही यमराजाची मानली जाते. दक्षिणाभिमुख घराचा दरवाजा असेल तर नकारात्मक प्रभाव मानला जातो, ज्यामुळे आर्थिक समस्यांसह अनेक प्रकारच्या समस्या उद्भवतात.

वास्तुशास्त्रानुसार घराच्या मुख्य दरवाजावर खिडकी लावणे चांगले असते. मुख्य दरवाजावर खिडकी लावल्याने घरातील वातावरण चांगले राहते आणि घरात सुख-शांती नांदते.

वास्तूनुसार तुटलेल्या वस्तू घरात ठेवू नयेत. त्यामुळे कुटुंबाचे आर्थिक नुकसान आणि आरोग्याच्या समस्यांनाही सामोरे जावे लागत आहे.

घराचा मुख्य दरवाजा पूर्व किंवा उत्तर दिशेलाच असावा. वास्तुशास्त्रानुसार गणेशाची मूर्ती घराच्या मुख्य गेटवर ठेवावी.

घरात बाथरूम आणि स्वयंपाकघर कधीही एकमेकांच्या जवळ बांधू नये. तसे असल्यास, वापरात नसताना बाथरूमचा दरवाजा नेहमी बंद ठेवा.

नव्या घरात कोणत्या दिशेला काय असावं? (Buy Home)

कोणत्याही घरात, लिव्हिंग रूम हे घराचे सर्वात सक्रिय क्षेत्र असते आणि अतिथी प्रवेश करतात तेव्हा त्यांच्यावर प्रथम छाप पाडतात. दिवाणखाना गोंधळविरहित असावा. तुमच्या नवीन घराचा पुढचा भाग किंवा लिव्हिंग रूम पूर्व, उत्तर किंवा ईशान्य दिशेला असणे आवश्यक आहे. शिवाय त्या खोलीतील फर्निचर पश्चिम किंवा नैऋत्य दिशेला ठेवावे. असे केल्याने तुमच्या घरात वास्तुदोष नाही याची खात्री होईल.

सरल वास्तूनुसार स्वयंपाकघर घराच्या आग्नेय दिशेला बांधले पाहिजे. स्वयंपाकघर तयार करताना घराच्या उत्तर, ईशान्य किंवा नैऋत्य दिशेला टाळावे. स्वयंपाकघरातील उपकरणे देखील आग्नेय दिशेला असावीत.

चांगल्या आरोग्यासाठी आणि समृद्ध संबंध टिकवण्यासाठी शयनकक्ष नैऋत्य दिशेला असावा. ईशान्य दिशेमुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात, तर आग्नेय दिशेला असलेल्या बेडरूममध्ये जोडप्यांमध्ये भांडणे आणि भांडणे होऊ शकतात. तसेच, पलंग खोलीच्या नैऋत्य कोपऱ्यात ठेवावा, डोके पश्चिमेकडे तोंड करून ठेवावे.