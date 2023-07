Healthy Food: वजन वाढू नये म्हणून कोणत्या प्रकारचा गहू खावा?

Healthy Food: शरीरातील कोलेस्ट्रॉल वाढल्याने तुम्हाला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. अशा परिस्थितीत ही परिस्थिती टाळण्यासाठी आहारात कोणते बदल करावेत, हे जाणून घ्या.

चुकीची जीवनशैली आणि आहार लोकांना हृदयविकाराकडे नेत आहे. खराब चरबी आणि ट्रायग्लिसराइडचे प्रमाण जास्त असलेले हे वाईट आहार तुमच्या रक्तवाहिन्यांना चिकटून राहतात आणि रक्ताभिसरणावर परिणाम करतात. (Weight Loss Tips: Can Wheat Lower Cholesterol? Learn about the best grains that protect arteries from blockage)

याशिवाय ते तुमच्या धमन्यांमध्ये अडथळे निर्माण करतात आणि नंतर तुम्हाला हृदयविकाराच्या झटक्यासारख्या स्थितीत घेऊन जातात. अशा स्थितीत असा प्रश्न पडतो की आपण रोज जे गव्हापासून बनवलेले रोटी सारखे खातो ते कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करू शकते.

वाढत्या कोलेस्ट्रॉलची लक्षणं काय आहेत

गंभीर गोष्ट हीच आहे की शरीरात कोलेस्टेरॉलचे कोणतेच स्पष्ट लक्षण दिसत नाहीत त्यामुळे कोलेस्टेरॉल वाढले आहे का आणि किती वाढले आहे हे आपण लगेच ओळखू शकत नाही. वास्तवात कोलेस्टेरॉल वाढल्याने रक्त वाहिन्या म्हणजेच रक्ताच्या नसांमध्ये अडथळा निर्माण होती आणी त्यामुळे शरीरातील रक्त प्रवाह हा स्लो होतो.

- उच्च रक्तदाब

- दम लागणे

- त्वचेवर चट्टे

- वारंवार पाय दुखणे

बहुतेक लोकांच्या आहारात गहू असतो. अशा परिस्थितीत गहू किंवा त्यापासून बनवलेल्या पदार्थांच्या सेवनाने कोलेस्टेरॉल कमी करता येईल का, असा प्रश्न निर्माण होतो. तर, उत्तर होय आणि नाही देखील आहे.

वास्तविक, जेव्हा गव्हाचे पीठ थोडेसे खडबडीत असते तेव्हा त्यात जास्त फायबर असते. पण जेव्हा आपण बारीक पीठ खातो तेव्हा त्यामुळे कोलेस्ट्रॉल कमी होत नाही. कारण कोणत्याही गोष्टीवर जास्त प्रक्रिया केल्याने त्यातील फायबर आणि रुफज काढून टाकले जाते. (Cholesterol)

गव्हाची लापशी किंवा कोंडा असलेलं पीठ खा

जेव्हा तुम्ही गव्हाची लापशी किंवा कोंडा खडबडीत कण मिसळून खातात तेव्हा ते तुमच्या एलडीएल कोलेस्टेरॉलची पातळी कमी करण्यास मदत करू शकते. ते तुमच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये जमा झालेल्या चरबीला चिकटून राहू शकते आणि स्टूलसह बाहेर जाऊ शकते. याशिवाय, यातील रौगेज सामग्री शरीरात चरबी आणि ट्रायग्लिसराइड जमा होऊ देत नाही.

कोलेस्टेरॉल कमी करण्यासाठी कोणते धान्य उत्तम आहे

कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी ज्वारी हे उत्तम धान्य आहे. यामध्ये भरपूर फायबर असते आणि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करते. हे रक्तवाहिन्यांमध्ये प्लेक निर्मिती कमी करते.

याशिवाय, त्यात काही अँटी-ऑक्सिडंट्स भरपूर असतात जे चांगले कोलेस्ट्रॉल वाढवण्यास आणि खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करतात. त्यामुळे कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी तुमच्या रोजच्या अन्नधान्यांमध्ये ज्वारीचा नक्कीच समावेश करा. (Bad Cholesterol )

कोलेस्टेरॉल कमी करण्यासाठी हे पदार्थ जास्त खा

ओट्स

वजन कमी करण्यासाठीचा पौष्टीक पदार्थ म्हणून ओट्सकडे पाहिले जाते. या पदार्थाचे नाव तुम्ही खूप कमी ऐकले असेल, पण ही एक अद्भुत गोष्ट आहे. यात विद्रव्य फायबरजास्त प्रमाणात असते, जे पचन दरम्यान कमी घनतेचे लिपोप्रोटीन बाहेर आणते.

हिरवा वटाणा

सिझन शिवायही आता वटाणे मिळू लागले आहेत. त्यामुळे तुम्ही कोलेस्ट्रॉलला हरवण्यासाठी हिरवा वटाणा खाऊ शकता. हिरव्या वाटाण्याचे दाणे खाताना ते हृदयविकाराच्या झटक्यापासून बचाव करू शकतात. असा विचारही केला नसेल. कारण त्यामध्ये विद्रव्य फायबर देखील असते, जे हृदयरोगास कारणीभूत असलेल्या चिकट पदार्थाला शरीरात जिवंत राहू देत नाही. (Wheat)

राजमा

हाय कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी शेंगदाण्यांचे सेवन करा. यूएसडीएच्या मते, 100 ग्रॅम राजमा 24.9 ग्रॅम फायबर प्रदान करते. हा देखील एक प्रकारची शेंग आहे. जी प्रथिने, कार्बचा मोठा सोर्स आहे.

हे पदार्थ कमी प्रमाणात खा

रेड मीट - रेड मीटमध्ये कोलेस्टेरॉल आणि सेच्युरेटेड फॅटची मात्रा अधिक असते. त्यामुळे ते खाऊ नका

तळलेले पदार्थ – सामोसा, वडापाव, पुरी असे तळलेले पदार्थ कोलेस्ट्रॉल वाढवतात

फास्टफूड – जसं याच्या नावात फास्ट आहे तसंच हे शरीरातील कोलेस्ट्रॉलही वाढवतात

चीज – शरीरातील कोलेस्ट्रॉल वाढवण्यास चीज कारणीभूत ठरतं