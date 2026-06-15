5-4-5 Walking Pattern: फक्त 15 मिनिटं चालल्याने झटक्यात कॅलरीज बर्न होतात? काय आहे ही '5-4-5 वॉकिंग पॅटर्न' जो सगळ्यांनाच आवडतोय

Can the 5-4-5 Walking Method Help Burn More Calories: चालणे हा सर्वात सोपा आणि प्रभावी व्यायाम मानला जातो. नियमित चालण्यामुळे हृदय निरोगी राहतं, शरीराची सहनशक्ती वाढतं आणि दैनंदिन हालचालींमध्ये चपळता टिकून राहते. पण, बऱ्याचदा एकाच स्पीडमध्ये चालण्याचा कंटाळा येतो. अशावेळी काही व्हेरिएशन्स असलेलं चालणं ट्राय केलं तर कंटाळाही येत नाही आणि व्यायामही अधिक चांगला होतो. तेव्हा '5-4-5 वॉकिंग पॅटर्न' हा पर्याय तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो.अलीकडे फिटनेसप्रेमींमध्ये 5-4-5 वॉकिंग पॅटर्नची लोकप्रियता वाढताना दिसत आहे. या पद्धतीमध्ये चालणं आणि धावणं यांचा बॅलन्स साधला जातो, त्यामुळे व्यायाम अधिक रंजक आणि प्रभावी बनतो..5-4-5 वॉकिंग पॅटर्न म्हणजे काय?5-4-5 या पद्धतीमध्ये पहिले ५ मिनिटं धावायचं, त्यानंतर ४ मिनिटं आरामात चालायचं आणि मग परत ५ मिनिटं वेगानं चालायचं असतं. अशा प्रकारे १४ मिनिटांचा एक सायकल पूर्ण होतो. आपल्या फिटनेसच्या पातळीनुसार हा सायकल दोन ते तीन वेळा पुन्हा करता येतो.या वॉकिंग पद्धतीत चालण्याचा आणि धावण्याचा वेग बदलत राहतो. त्यामुळे शरीराची हालचाल वाढते आणि नेहमीच्या चालण्यापेक्षा अधिक कॅलरीज बर्न होऊ शकतात..थोडंसं काम करताच धाप लागते? फक्त फुफ्फुस नव्हे, रक्तही असू शकतं कारणीभूत; वेळीच हिमोग्लोबिन तपासण्याचा डॉक्टरांचा सल्ला.5-4-5 वॉकिंगचे फायदेहृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीरया पद्धतीमुळे हृदयाचे ठोके नियोजितरीत्या वाढतात आणि शरीराला वेळोवेळी विश्रांती मिळते. त्यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास तसेच रक्तदाब संतुलित ठेवण्यास मदत होऊ शकते..वजन कमी करण्यास मदतवेगवेगळ्या गतीने चालणे आणि धावणे यामुळे शरीराची ऊर्जा खर्च होते. त्यामुळे अधिक कॅलरीज बर्न होऊन वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत मिळू शकते.सांध्यांवर कमी ताणसतत धावण्याच्या तुलनेत ही पद्धत सांध्यांवर कमी दबाव टाकते. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक किंवा सांधेदुखीचा त्रास असलेल्यांसाठीही ती तुलनेने सोयीची ठरू शकते..रोज सकाळी फक्त १०० उड्या मारा; शरीरात दिसतील असे बदल की तुम्हीही थक्क व्हाल, यास्मिन कराचीवालांचा खुलासा.रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यास मदतजेवणानंतर चालण्याची सवय रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी उपयुक्त मानली जाते. ५-४-५ पद्धतीने चालल्यास शरीराची इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारण्यास मदत होऊ शकते.नियमित व्यायामाची सवय लागतेही पद्धत फार अवघड नसल्याने अनेकांना ती सातत्याने पाळणे सोपे जाते. त्यामुळे फिटनेसचा प्रवास अधिक सहज आणि टिकाऊ बनू शकतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.