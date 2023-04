By

Watermelon : सध्या उन्हाळा सुरू आहे. जिकडे तिकडे कलिंगडाची मागणी वाढली आहे कारण उन्हाळ्यात कलिंगड आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर असतं. त्यामुळे याची विक्रीही सर्वाधिक होते. कलिंगड खाताना आपल्याला नेहमी कलिंगड हे आतूल लाल आणि गोड हवं असतं.

आपण कलिंगडचा लाल भाग खातो आणि त्याखाली असलेला पांढरा भाग तसाच ठेवतो आणि फेकून देतो पण तुम्हाला माहिती आहे का कलिंगडाचा पांढरा भाग किती उपयोगी आहे. आज आपण त्या विषयीच जाणून घेणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया. (white part of a watermelon uses and benefits read tarbooj halwa recipe )

जर तुम्हाला वाटत असेल की कलिंगडचा पांढरा भाग निरुपयोगी आहे, तर तुम्ही चुकीचे आहात.

कलिंगडचा पांढरा भाग उन्हाळ्यात खूप कामी येऊ शकतो कारण यामध्ये खूप पोषक घटक असतात जे शरीराच्या आरोग्यासाठी चांगले असतात.

कलिंगडचा पांढरा भाग खाल्याने फक्त शरीरचं हायड्रेट होत नाही तर वजन सुद्धा कमी होतं.

कलिंगडच्या पांढऱ्या भागाचा वापर अनेक गोष्टींसाठी केला जातो. यापासून टेस्टी भाजी, कोशिंबीरसुद्धा करता येते.

तर याशिवाय कलिंगडच्या पांढऱ्या भागापासून चेरीसुद्धा बनविता येते.

पण त्यातील सर्वात इंटरेस्टींग गोष्ट म्हणजे कलिंगडच्या पांढऱ्या भागापासून तुम्ही शीरासुद्धा करू शकता.

कलिंगडच्या पांढऱ्या भागापासून कसा बनवायचा हलवा?

साहित्य -

कृती -