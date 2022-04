Video: दुधवाल्याची जुगाडू थ्री-व्हीलर पाहिली का?

By

भारतात जुगाडू लोकांची काही कमतरता नाही.भारत हा जुगाडू देश म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही कारण येथे अनेक जुगाडू रोज पाहायला मिळतात, जे आश्चर्यचकित करणारे असतात. कधी रद्दीपासून जीप बनवली जाते, तर कधी टाटा नॅनोला हेलिकॉप्टर बनवले जाते. आता असाच एका दूधवाल्याचा जुगाड चर्चेचा विषय ठरत आहे. या दूधवाल्याची अनोखी थ्री-व्हीलर सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. या थ्री-व्हीलरनी फॉर्म्युला 1 रेस कारची आठवण करून दिली आहे. रोड्स ऑफ मुंबईने हा व्हिडीओ ट्विटरवर शेअर केलाय. (A Desi man delivers milk in unique three wheeler vehicle car video goes viral)

या व्हिडिओत थ्री-व्हीलरमध्ये एक दुधवाला दुधाचे कॅन घेऊन जाताना दिसत आहे. मात्र थ्री-व्हीलर वाहन पाहून सर्वच अचंबित होणार. या वाहनाला तुम्ही कितीही नाव द्या, पण या देसी माणसाच्या जुगाडूपणाचे कौतुक करावे, तितके कमी आहे. या व्यक्तीने काळे जॅकेट आणि हेल्मेट घातले आहे. गाडीतील पेटी पाहता हा व्यक्ती दूध पोहोचवण्याचे काम करतो, असे वाटते.

रोड्स ऑफ मुंबईने हा व्हिडिओ शेअर केलाय या व्हिडीओला प्रचंड व्ह्यूज मिळाले आहेत.या व्हिडिओवर अनेकांनी मजेशीर प्रतिक्रियाही दिल्या आहेत सोबतच काहींनी या व्हिडिओमध्ये आनंद महिंद्रा यांना टॅग करत दूधवाल्याचा जुगाडू थ्री व्हीलरकडे दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय.