CJP Protest Shivaji Park : अभिजित दिपके मुंबई पोलिसांच्या रडारवर? शिवाजी पार्कवरील आंदोलन बेकायदेशीर?; CJPच्या चार पदाधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार

Election Commission protest : मुंबईतील शिवाजी पार्कवर परवानगी नसताना आंदोलन केल्याप्रकरणी कॉकरोच जनता पार्टीचे अभिजीत दीपके यांच्यासह चार जणांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका आणि रत्ना सिंह यांच्याविरोधात शिवाजी पार्क पोलिस ठाण्यात ही तक्रार करण्यात आली आहे. मुंबई पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी नाकारली होती..मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीने शुक्रवारी शिवाजी पार्कवर आंदोलन केले. पोलिसांची परवानगी नसतानाही आंदोलन करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. तसेच मोठ्या संख्येने नागरिकांना एकत्र करून आंदोलन केल्याचा दावाही करण्यात आला आहे..शिवाजी पार्कवर आंदोलनासाठी मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले होते. शिवाजी पार्क मैदानाच्या वापरासाठी मुंबई महापालिकेची परवानगी नसणे, ध्वनिप्रदूषण, वाहतूक कोंडी तसेच परिसरातील रुग्णालयांकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता पोलिसांनी परवानगी नाकारताना नमूद केली होती..दरम्यान, परवानगी नसताना आंदोलन केल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशांसह महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेल्या निर्बंधांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. या प्रकरणी पोलिसांकडून पुढील कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे..CJP Mumbai Protest: मुंबईत 'सीजेपी'चा एल्गार! मंत्रालयाबाहेर 'जेन नेक्स्ट' एकवटले; अभिजित दीपकेंचं मोठं विधान, म्हणाले....ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासह विशेष मतदार यादी पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रिया रद्द करावी आणि २०२५च्या मतदार यादीच्या आधारे २०२९ची निवडणूक घ्यावी, अशा प्रमुख मागण्या सीजेपीने केल्या आहेत. मुंबईतील आंदोलनानंतर देशातील इतर शहरांमध्येही आंदोलन करण्याची घोषणा पक्षाने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.