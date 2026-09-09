Aditya Thackeray Shares Student Video : कोल्हापुरातील विद्यार्थ्याचा व्हिडिओ आदित्य ठाकरेंकडून शेअर; फडणवीसांना थेट सवाल, उद्धव ठाकरेंशीही फोनवरून चर्चा

Uddhav Thackeray Aditya Thackeray : कोल्हापुरातील स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची आता थेट मुंबईपर्यंत चर्चा रंगली आहे. फूड अँड ड्रग्स विभागाच्या कथित पेपरफुटीविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढलेल्या मोर्चात विद्यार्थी विवेकानंद पाटील यांनी केलेले आक्रमक भाषण सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल झाले. या भाषणाची दखल घेत शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी हा व्हिडिओ शेअर करत थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सवाल केला आहे. विशेष म्हणजे, यानंतर विवेकानंद पाटील यांची थेट उद्धव ठाकरे यांच्याशी फोनवरून चर्चा घडवून आणण्यात आली. त्यामुळे कोल्हापुरातील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आता राजकीय वर्तुळातही चर्चेचा विषय ठरले आहे..फूड अँड ड्रग्स विभागाच्या कथित पेपरफुटी प्रकरणावरून कोल्हापुरातील स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. या आंदोलनात विद्यार्थी विवेकानंद पाटील यांनी केलेले जोरदार भाषण सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. आता या भाषणाची दखल शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी घेतली असून, त्यांनी विवेकानंद पाटील यांचा व्हिडिओ शेअर करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला आहे..आदित्य ठाकरे यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “मित्रा, फडणवीस साहेब ऐकत नाहीत म्हणालास ते अगदी खरंय! सत्ताधाऱ्यांनी तरुणांचं ऐकलं असतं तर आंदोलनाची ही वेळच आली नसती!” तसेच, उद्धव ठाकरे आणि आपला पक्ष सदैव विद्यार्थ्यांच्या सोबत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. “महाराष्ट्र पाहतोय की सरकार कसं अन्याय करतंय, तरुणांवर! आम्हीही ऐकतोय आणि पाहतोय. आम्ही पूर्ण ताकदीने तुमच्या सोबत राहू!” असे म्हणत आदित्य ठाकरे यांनी राज्यातील तरुणांना मुंबईत येण्याचे आवाहन केले आहे..MPSC Students Protest : पुण्यात MPSC विद्यार्थ्यांचा आक्रोश ! ओंकारेश्वर मंदिरापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा,राजकीय नेतेही सहभागी.उद्धव ठाकरेंशी थेट फोनवरून संवाददरम्यान, विवेकानंद पाटील यांच्यासोबत शिवसेना ठाकरे गटाचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष विजय देवणे यांनी थेट उद्धव ठाकरे यांच्याशी फोनवरून चर्चा घडवून आणली. या संवादाचा व्हिडिओदेखील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. विवेकानंद पाटील हे शिवाजी विद्यापीठात स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करत असून ते राधानगरी तालुक्यातील माजगाव या गावचे रहिवासी आहेत..पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात त्यांनी केलेल्या भाषणाची सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे. Instagram, Facebook आणि YouTubeवरही त्यांच्या भाषणाचे व्हिडिओ व्हायरल होत असून, आता आदित्य ठाकरे यांनी तोच व्हिडिओ शेअर केल्याने या प्रकरणाला राजकीय रंगही मिळाला आहे.कोल्हापुरातील एका विद्यार्थ्याच्या आंदोलनातील भाषणापासून सुरू झालेली ही चर्चा आता थेट उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्यापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे फूड अँड ड्रग्स विभागाच्या पेपरफुटी प्रकरणावरून सरकारविरोधातील विद्यार्थ्यांचा आक्रोश आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.