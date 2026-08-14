महाराष्ट्र बातम्या

Abhijeet Dipke: जंतर-मंतर आंदोलनानंतर आता शाळांवर अभिजीत दिपकेंचा फोकस! शाळा सुधारा अभियान राबवणार; 'या' जिल्ह्यातून शुभारंभ होणार

Abhijeet Dipke New Education Push: सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दीपके १५ ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्रातील हिंगोली येथून 'शाळा सुधारा' अभियानाचा शुभारंभ करत आहेत. यात शालेय पायाभूत सुविधांशी संबंधित समस्यांवर प्रकाश टाकला जाईल.
From Protest to Education Reform Abhijeet Dipke School sudhar abhiyan Campaign Begins in Hingoli

From Protest to Education Reform Abhijeet Dipke School sudhar abhiyan Campaign Begins in Hingoli

ESakal

Vrushal Karmarkar
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सीजेपी नेते अभिजीत दीपके शिक्षण व्यवस्था आणि शालेय पायाभूत सुविधांशी संबंधित समस्या मांडण्यासाठी 'शाळा सुधारा' मोहीम सुरू करत आहेत. ही मोहीम १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिनी सकाळी ७:३० वाजता महाराष्ट्रातील हिंगोली जिल्ह्यातील पिंपरी येथे सुरू होईल. अभिजीत दीपके या मोहिमेत स्वतः सहभागी होणार आहेत. या मोहिमेत स्थानिक शाळांच्या पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांसाठीच्या सोयीसुविधा आणि शाळेसंबंधित इतर महत्त्वाच्या समस्यांवर प्रकाश टाकला जाईल.

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