Abhijeet Dipke: जंतर-मंतर आंदोलनानंतर आता शाळांवर अभिजीत दिपकेंचा फोकस! शाळा सुधारा अभियान राबवणार; 'या' जिल्ह्यातून शुभारंभ होणार

सीजेपी नेते अभिजीत दीपके शिक्षण व्यवस्था आणि शालेय पायाभूत सुविधांशी संबंधित समस्या मांडण्यासाठी 'शाळा सुधारा' मोहीम सुरू करत आहेत. ही मोहीम १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिनी सकाळी ७:३० वाजता महाराष्ट्रातील हिंगोली जिल्ह्यातील पिंपरी येथे सुरू होईल. अभिजीत दीपके या मोहिमेत स्वतः सहभागी होणार आहेत. या मोहिमेत स्थानिक शाळांच्या पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांसाठीच्या सोयीसुविधा आणि शाळेसंबंधित इतर महत्त्वाच्या समस्यांवर प्रकाश टाकला जाईल..धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली जंतर मंतर येथे झालेल्या आंदोलनानंतर आता 'शाळा सुधारा' ही मोहीम सुरू केली जात आहे. शाळांमधील सद्यस्थिती आणि शिक्षणाशी संबंधित समस्या लोकांसमोर आणणे, हा या नव्या मोहिमेचा उद्देश आहे. या मोहिमेचा उद्देश शालेय समस्यांवर प्रकाश टाकणे आणि त्या निराकरणासाठी संबंधित प्रशासन व अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणणे हा आहे..Parliament Monsoon Session: १७५ कोटी रुपयांचा चुराडा; ११७ तास वाया, २५ दिवसांत एकूण १९ बैठका.तसेच विद्यार्थ्यांना उत्तम शैक्षणिक वातावरण आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरवण्यावरही भर दिला जाईल. स्वातंत्र्यदिनी सुरू होणारी ही मोहीम सरन्यायाधीशांच्या शिक्षण आणि सामाजिक विषयांवरील मोहिमेचा पुढचा टप्पा म्हणून पाहिली जात आहे. दीपकेंनी सोमवारी इन्स्टाग्रामवरील एका व्हिडिओ संदेशात या मोहिमेची घोषणा केली. ते म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतरच्या दशकांमध्ये जर कोणती गोष्ट सर्वाधिक दुर्लक्षित राहिली असेल, तर ती म्हणजे गावातील सरकारी शाळा आहे..Packaged Food Warning: ‘पॅकेज्ड फूड’वर धोक्याच्या सूचना का नाहीत?; केंद्र सरकारच्या चालढकलीवरून सर्वोच्च न्यायालय संतप्त.उत्तर प्रदेशातील हमीरपूर येथील जेन अल्फा शाळेतील विद्यार्थ्यांनी शाळेत पोहोचण्यासाठी योग्य रस्त्यांच्या अभावावरून आंदोलन सुरू केले असतानाच ही घोषणा करण्यात आली आहे. चांदपूर गावातील शेकडो मुलांनी त्यांच्या पालकांसह आणि गावकऱ्यांसह कारवाईच्या मागणीसाठी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. यावर अभिजीत दिपके यांनी त्यांना पाठिंबा देत म्हटले की, मुले आपल्या भविष्यासाठी लढत आहेत आणि त्यांच्या आंदोलनाला सीजेपीच्या “शाळा सुधारा” मोहिमेशी जोडले. “जनरेशन अल्फा, तुम्ही खंबीर राहिलेच पाहिजे! हे खरोखरच प्रेरणादायी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.