महाराष्ट्र बातम्या

Tukaram Mundhe vs Bollywood star : "हायकोर्टात गेला तरी कारवाई थांबणार नाही!"; पान मसाला जाहिरात प्रकरणी तुकाराम मुंढेंचा बॉलिवूडच्या 'त्या' सुपरस्टारला थेट दणका

FDA action on Vimal pan masala ad : नोटीस मिळताच बड्या अभिनेत्याची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव; पण आयुक्त भूमिकेवर ठाम, कोण आहे हा अभिनेता? पाहा सविस्तर
Actor Ajay Devgn in High Court over Vimal Pan Masala ad case.

Actor Ajay Devgn in High Court over Vimal Pan Masala ad case.

Sakal

Vinayan
Updated on

महाराष्ट्रात बंदी असलेल्या 'विमल पान मसाला' आणि इलायचीच्या सरोगेट जाहिरातीचे प्रकरण आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसविरोधात बॉलिवूडचा सुपरस्टार अभिनेता अजय देवगण याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. मात्र, अभिनेता न्यायालयात गेला असला तरी एफडीए आपली कारवाई अजिबात रोखणार नाही, असा सज्जड दम एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे.

Loading content, please wait...
bombay high court
iit bombay
dr pravin mundhe
Ajay Devgn
Bombay High Court appointments
Tukaram Mundhe
interview with Tukaram Mundhe
Tukaram Mundhe interview tips
Vimal Elaichi advertisements ban
Ajay Devgn advertisement controversy
Tiger Shroff Vimal advertisements
Vimal Elaichi celebrity endorsements
Bombay Park construction news