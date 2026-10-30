Tukaram Mundhe vs Bollywood star : "हायकोर्टात गेला तरी कारवाई थांबणार नाही!"; पान मसाला जाहिरात प्रकरणी तुकाराम मुंढेंचा बॉलिवूडच्या 'त्या' सुपरस्टारला थेट दणका

महाराष्ट्रात बंदी असलेल्या 'विमल पान मसाला' आणि इलायचीच्या सरोगेट जाहिरातीचे प्रकरण आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसविरोधात बॉलिवूडचा सुपरस्टार अभिनेता अजय देवगण याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. मात्र, अभिनेता न्यायालयात गेला असला तरी एफडीए आपली कारवाई अजिबात रोखणार नाही, असा सज्जड दम एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे..आपल्या कडक कार्यशैलीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे बॉलिवूड वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे..Tukaram Mundhe on MPSC Paper Leak : एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणात तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडमध्ये! थेट 'या' ९ परीक्षांची होणार कसून चौकशी; १६ नोव्हेंबरपूर्वी पुरावे देण्याचे कडक आवाहन.माझ्यासाठी ते फक्त कायद्याचे उल्लंघन करणारेमुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या कारवाईची सविस्तर माहिती दिली. "विमल पान मसाला जाहिरात प्रकरणी आम्ही तत्परतेने कारवाई करत संबंधित तिन्ही सेलिब्रिटींना (शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ) कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या होत्या. तिघांचीही उत्तरे आली असून त्यांनी मुदत मागितली होती. .यातील एका व्यक्तीने म्हणजेच अभिनेता अजय देवगण याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, न्यायालयाने एफडीएच्या कारवाईला कोणताही स्थगिती आदेश (Stay) दिलेला नाही. त्यामुळे याचिका प्रलंबित असली तरी एफडीएकडून नियमानुसार योग्य ती दंडात्मक कारवाई निष्पक्षपणे सुरूच राहील," असे मुंढे यांनी ठामपणे सांगितले..Gokul Milk Union Diwali gift to Farmers : नेत्यांमध्ये अध्यक्षपदावरून जुंपली असतानाच 'गोकुळ'चा दूध उत्पादकांना मोठा दिलासा! दिवाळीच्या तोंडावर खात्यात जमा होणार 'इतके' रुपये.आता दंडात्मक कारवाईची तयारीप्रकरणाच्या पुढील प्रक्रियेबाबत माहिती देताना आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, सक्षम अधिकारी असलेल्या सहाय्यक आयुक्तांनी या प्रकरणात कायदेशीर सुनावणी पूर्ण केली आहे. सेलिब्रिटींनी राज्याच्या अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याचे निष्पन्न झाले असून, ही सुनावणी आता बंद करण्यात आली आहे. पुढील ठोस निर्णय आणि दंडात्मक कारवाईसाठी हे संपूर्ण प्रकरण सहआयुक्तांकडे (Joint Commissioner) सोपवण्यात आले असून, लवकरच पुढील कठोर आदेश जारी केले जातील.."सेलिब्रिटी असो वा व्यावसायिक, नियम मोडल्यास गय नाही"; तुकाराम मुंढेंचा इशाराराज्यात अन्न सुरक्षा कायदे अधिक पारदर्शक आणि कडक करण्यासाठी एफडीएने नुकतेच १५ महत्त्वाचे आदेश जारी केले आहेत. "तुमच्या दृष्टीने ते मोठे स्टार्स असतील, पण कायद्याच्या दृष्टीने ते केवळ जाहिरातदार आणि नियमांचे उल्लंघन करणारे आहेत. राज्यातील जनतेच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या कोणत्याही घटकाला पाठीशी घातले जाणार नाही..नियम न पाळणाऱ्या अन्न व्यावसायिकांवर आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणारच," असा स्पष्ट इशारा तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.