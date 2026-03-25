Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांच्या विमान अपघाताबाबत कर्नाटकात गुन्हा; राहुल गांधींनी घातलं लक्ष, पोस्ट करत म्हणाले...

Rohit Pawar: दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या विमानाला २८ जानेवारी २०२६ रोजी अपघात झाला आणि त्यातच त्यांचं निधन झालं. पण तो अपघात होता की घातपात, याची चौकशी करण्याची मागणी अजितदादांचे पुतणे आणि आमदार रोहित पवारांनी केली. त्यासाठी त्यांनी मुंबई आणि बारामती पोलिसात जाऊन गुन्हा नोंदवण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. पण, महाराष्ट्रातल्या या दोन्ही ठिकाणी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून घेतलेला नाही. त्यामुळे रोहित पवारांनी एक वेगळा मार्ग निवडला. तो म्हणजे त्यांनी आपल्या राज्याशेजारील दुसऱ्या राज्यात म्हणजे कर्नाटकात बारामती अपघाताविषयी झिरो नंबरनं गुन्हा नोंदवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात त्यांना यशही आलं..रोहित पवार काय म्हणतात?अजितदादांच्या विमान अपघाताबाबत महाराष्ट्रात FIR दाखल होऊन त्यांना न्याय मिळू शकला नसला तरी सोमवार, दि. २३ मार्च रोजी कर्नाटकमधील पोलीस ठाण्यात झिरो नंबरने FIR दाखल करुन तो महाराष्ट्र पोलिसांकडं वर्ग करण्यात आला. याबाबत कर्नाटक पोलिसांचे आभार. आता महाराष्ट्र पोलिसांची जबाबदारी वाढली असून या FIR चा तपास कशा पद्धतीने होतो याकडे आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवू…! हा तपास निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीनेच झाला पाहिजे आणि अजितदादांच्या मृत्यूला कारणीभूत असलेल्या मग भले ती कितीही मोठी शक्ती असली तरी त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे, यासाठी शेवटपर्यंत लढू आणि जिंकू! अशी पोस्ट रोहित पवारांनी केली आहे..दरम्यान, कर्नाटकात काँग्रेसचं एकहाती सरकार आहे. २२५ विधानसभा मतदारसंघापैकी १३४ मतदारसंघांवर पंजाचे आमदार निवडून आलेत आणि भाजपचं फक्त ६४ ठिकाणी कमळ फुललंय. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाचं सरकार असणाऱ्या कर्नाटकात आपल्या राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या विमान अपघाताचा गुन्हा नोंद झाला आहे. आता महाराष्ट्र पोलिस याप्रकरणाचा तपास निष्पक्ष, पारदर्शी करून खरं वास्तव समाजासमोर आणतील हीच अपेक्षा सोशल मीडियावरही अजितदादा समर्थकांकडून व्यक्त केली जात आहे. काही समर्थकांकडून महायुती सरकारविरुद्धही कमेंट्स केल्या जात आहेत..Thomas Uber Cup 2026: लक्ष्य सेन, पी. व्ही. सिंधू यांच्यावर मदार; थॉमस आणि उबेर करंडक बॅडमिंटन स्पर्धेसाठी भारताचे संघ जाहीर .राहुल गांधींचं ट्वीटरोहित पवार मला भेटले आणि बारामती विमान अपघाताच्या तपासाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करणारे पत्र त्यांनी सादर केले. या अपघातात अजित पवारजी आणि इतरांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांचे पालन झालेले दिसत नाही आणि प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊनही अद्याप FIR नोंदवलेली नाही. या घटनेची पारदर्शक आणि निःपक्षपाती चौकशी होणे अत्यंत आवश्यक आहे... असं ट्वीट खुद्द राहुल गांधी यांनी केलं आहे..