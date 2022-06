मलिक व देशमुख यांच्यावर अद्याप आरोप सिद्ध झालेले नसताना... : अमोल मिटकरी

मुंबई : राज्यातील राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी उद्या शुक्रवारी (ता.दहा) मतदान होत आहे. त्यासाठी महाविकास आघाडीकडून संख्याबळ जमवण्यासाठी जुळवा-जुळव सुरु आहे. त्यातच आघाडीला एक झटका बसला आहे. अटकेत असलेल्या माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख व मंत्री नबाव मलिक यांनी राज्यसभेच्या मतदानासाठी न्यायालयात परवानगी मागितली होती. मात्र सत्र न्यायालयाने परवानगी नाकारली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार अमोल मिटकरी (Amol Mitkari) यांनी ट्विट करुन नापसंती व्यक्त केली आहे. (Amol Mitkari Express His Disappointment Over Court Judgment On Anil Deshmukh And Nawab Malik)

मिटकरी म्हणतात, नवाब मलिक (Nawab Malik) साहेब व अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) साहेब यांच्यावर अद्याप आरोप सिद्ध झालेले नसताना सुद्धा त्यांना मताधिकार नाकारणे ही संविधानाची पायमल्ली ठरत नाही का? जो निकाल आलाय तो आश्चर्यकारक आहे, अशी प्रतिक्रिया अमोल मिटकरी यांनी दिली आहे. संविधानिक अधिकार कुणालाही हिराऊन घेता येत नाहीत. लोकशाहीत मताधिकाराला महत्त्व आहे. दोघांनाही न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे, असा आशावाद अमोल मिटकरी यांनी व्यक्त केला. (Rajya Sabha Election 2022)

अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्या मागणीला सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) विरोध केला. कैद्यांना मतदानाचा अधिकारच नसल्याचा ईडीने न्यायालयात सांगितले होते. त्यावरुन सत्र न्यायालयाने मतदानाची परवानगी नाकारली आहे.