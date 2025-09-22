...अन्यथा लाडकी बहीणचा लाभ बंद होणार, eKYCबाबत नवी अपडेट; मंत्री आदिती तटकरेंनी दिली माहिती

Ladki Bahin Yojana Update: लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना आता ई केवायसी करणं बंधनकारक करण्यात आलंय. योजनेचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांना मिळावा यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या योजनेत आता ई केवायसी करणं गरजेचं असून त्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आलीय. दोन महिन्यात ई केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास लाडकी बहीण योजनेचा लाभ बंद होईल. दरम्यान, महिला आणि बाल कल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी ई केवायसीबाबत मोठी अपडेट दिली आहे. .आदिती तटकरे यांनी सांगितलं की, लाडकी बहीणच्या लाभार्थी महिलांना आता प्रत्येक वर्षी ई केवायसी करावी लागेल. जर केवायसीची प्रक्रिया केली नाहीत तर तुम्हाला या योजनेतून पैसे मिळणार नाहीत असं त्यांनी स्पष्ट केलं. केवायसीची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असून यासाठी संकेतस्थळ जारी करण्यात आलं आहे..बापरे! 25 मिनिटांसाठी कोट्यवधींचा खर्च, पुण्यात PM मोदींच्या वाढदिनी ड्रोन शोसाठी पैशांची उधळपट्टी; वसंत मोरेंची टीका.केवायसी कशी करायची?सर्वात आधी https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जा. तिथे तुम्हाला ई केवायसी ऑप्शन दिसेल. ई केवायसी पर्यायावर क्लिक करा. त्यानंतर आधार नंबर टाका. तुम्हाला ओटीपी येईल तो सबमिट करा. यानंतर तुमचे नाव लाभार्थींच्या यादीत आहे की नाही हे चेक करण्यात येईल. त्यानंतरच पुढच्या टप्प्यात तुम्ही जाऊ शकता..तुम्ही सरकारी कर्मचारी आहात का? विवाहित आहात की नाही? ही माहिती भरल्यानंतर तुमची केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. त्यानंतर सबमिट बटणावर क्लिक करा. तुमची केवायसी प्रक्रिया आधीच पूर्ण झाली असेल तर तुम्हाला तशी माहिती तुम्हाला दिली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.