...अन्यथा लाडकी बहीणचा लाभ बंद होणार, eKYCबाबत नवी अपडेट; मंत्री आदिती तटकरेंनी दिली माहिती

Ladki Bahin Yojana eKYC : लाडकी बहिण योजनेचा गैरवापर टाळण्यासाठी राज्य सरकारने ई केवायसी बंधनकारक केली आहे. आता ई केवायसी दरवर्षी करावी लागणार असल्याची माहिती मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलीय.
Ladki Bahin Yojana Update: लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना आता ई केवायसी करणं बंधनकारक करण्यात आलंय. योजनेचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांना मिळावा यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या योजनेत आता ई केवायसी करणं गरजेचं असून त्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आलीय. दोन महिन्यात ई केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास लाडकी बहीण योजनेचा लाभ बंद होईल. दरम्यान, महिला आणि बाल कल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी ई केवायसीबाबत मोठी अपडेट दिली आहे.

