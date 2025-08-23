Sanjay Raut : पाकिस्तानबरोबर क्रिकेट खेळणं म्हणजे देशद्रोहच! आशिया चषकातील सामन्यावरून राऊतांचा मोदी सरकारवर घणाघात...

Sanjay Raut attacks Modi government for allowing India-Pakistan Asia Cup 2025 : आगामी आशिया चषक 2025 स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना 14 सप्टेंबर रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर होणार असल्याची अधिकृत घोषणा झाली आहे. भारत सरकारने या सामन्याला हिरवा कंदील दिल्याने हा सामना निश्चित झाला आहे. मात्र, या निर्णयावरून ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. .संजय राऊत यांनी आज माध्यमांशी बोलताना मोदी सरकारच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात 26 भारतीय नागरिकांचा बळी गेला, ऑपरेशन सिंदूर अद्याप सुरू आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानबरोबर क्रिकेट खेळणे म्हणजे शहीदांचा अपमान आणि देशद्रोह आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या राष्ट्रभक्तीचा आणि हिंदुत्वाचा मुखवटा या निर्णयाने उघडा पडला आहे.''.Sanjay Raut : जे पक्ष फोडले, त्यांचीच मते मागता? उपराष्ट्रपती निवडणुकीवरून संजय राऊत यांची विचारणा.राऊत पुढे म्हणाले, "पाकिस्तानशी क्रिकेट खेळण्याची खुमखुमी सरकारला का आहे? पहलगाममध्ये शहीद झालेल्या कुटुंबीयांच्या भावना सरकारने समजून घेतल्या का? एकीकडे तुम्ही म्हणता की पाणी आणि रक्त एकत्र वाहणार नाही, मग क्रिकेट आणि रक्त कसे एकत्र वाहू शकते? हा निर्लज्जपणाचा प्रकार आहे."."महाराष्ट्रात असता तर सामना उधळला असता"राऊत यांनी सरकारच्या या निर्णयाचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. ते म्हणाले, "जर हा सामना महाराष्ट्रात किंवा दिल्लीत झाला असता, तर शिवसेनेने तो उधळून लावला असता. पंतप्रधान मोदींना आम्ही चपराक लगावली असती. ऑपरेशन सिंदूर सुरू असताना, पहलगाममधील रक्ताचे डाग सुकले नसताना, शहीदांच्या कुटुंबीयांचे अश्रू सुकले नसताना पाकिस्तानबरोबर क्रिकेट खेळणे हा बेशरमपणाचा कळस आहे.''.Sanjay Raut : निफाड साखर कारखाना वाचवण्यासाठी संजय राऊत मैदानात; माजी आमदार अनिल कदम यांनी घेतली भेट.संजय राऊत म्हणाले, "जय शहा दुबईत बसून भारत-पाकिस्तान सामना पाहणार, आणि दुसरीकडे भारतीय सैनिक आणि जनता प्राण गमवणार. हा अत्यंत लज्जास्पद प्रकार आहे. आमचे हिंदुत्व आणि राष्ट्रवाद पक्का आहे, आम्ही भाजपसारखे ढोंगी नाही.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.